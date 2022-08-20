Видео последствий пожара возле аэропорта в Сочи опубликовали спасатели

Пожар потушили. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Сочи 20 августа пассажирам утренних рейсов открывались эпичные кадры. Рядом с аэропортом возник сильный пожар. Ярко-красные вспышки и огромные клубы черного дыма были совсем рядом с воздушной гаванью. Для перестраховки самолеты отправляли на другие взлетные коридоры, подальше от пожарища.

- Один самолет полетел прямо во время взрыва. Было страшновато, - рассказывают очевидцы.

Клубы черного дыма видели даже отдыхающие у Олимпийского парка.

Постройки загорелись рядом с аэропортом. Фото: соцсети

Как выяснилось позже, взрывался шифер на горящих крышах гаражей по улице Ромашек от высокой температуры.

Клубы дыма были видны во всем городе. Фото: соцсети

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Но сотрудники МЧС справились с огнем быстро.

Спустя 5 минут после возгорания пожарные уже прибыли на место вызова. Огонь локализовали 33 минуты. А полностью пожар потушили за 41 минуту.

- Всего к ликвидации возгорания от МЧС России привлекались 14 человек личного состава, 4 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На видео видно, как сильно повредили крыши гаражей. Кровля полностью обрушилась. После ликвидации очага возгорания, спасатели устраняют последствия пожара.

Стоит отметить, что аэропорт продолжал работать в штатном режиме. Рейсы авиакомпании осуществляли по запланированному графику.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Рядом с аэропортом в Сочи горят постройки

Пожарные тушат очаг возгорания (подробнее)