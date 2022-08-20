«Потеряешь здесь ребенка, проще нового родить»: теснота на пляжах Геленджика вынудила туристов зло шутить

Пляжи курортов переполнены Фото: Максим ПЕСКОВ

За неделю до конца лета на пляжах Геленджика и Кабардинки все также тесно. Популярность черноморских курортов Краснодарского края этим летом бьет все рекорды.

- У нас тут уже шутка родилась, жестокая, но точная, как любая народная мудрость: "Потеряешь здесь ребенка, проще нового родить, чем искать", - говорит житель Геленджика Алексей.

Здесь, действительно, негде положить полотенце. Обстановка на пляже напоминает кадры из фильма "Будьте моим мужем" с Андреем Мироновым в главной роли. Там отдыхающий из Москвы умудрился потерять одежду на пляже, когда всего на несколько минут погрузился в море. Его место, как и теперь, кто-то занял.

Местные шутят, что занимать кусочек пляжа под солнцем лучше с пяти утра. Правда, и в это время пляж не пустует. Настоящие фанаты моря наслаждаются им как раз в эти ранние часы.

К слову, несмотря на то, что прилететь сейчас в Геленджик невозможно - аэропорты закрыты до особых распоряжений Росавиации - на курорте туристический ажиотаж.

- В Крым не поехали, в Турцию - тоже. А Геленджик нам нравится своей природой особенной, - говорит Татьяна, гостья из Москвы.

По данным минкурортов Краснодарского края, поток этим летом не снижается, а даже больше прогнозируемого. И хотя до конца лета совсем мало времени, каждый день сюда прибывают новые отдыхающие.