Собаке, избитой хозяином арматурой, нашли новый дом в Краснодаре

Пес жив и игрив теперь

Кубик сейчас резвится и радуется жизни. А еще недавно еле живого его привезли к ветеринарам, когда пса чуть не убил хозяин. Мужчина жестоко расправился с собакой.

Все произошло в адыгейском поселке Яблоновском в начале июня на глазах у детей. Они хорошо знали Кубика и стали его спасителями.

Хозяин избил дворняжку арматурой, а затем обездвиженную отнес на мусорку. Живодер подумал, что разобрался со своим «другом» и ушел. А дети позвали родителей к мусорным бакам. Истерзанный пес уже пришел в себя и стал скулить от боли.

К несчастью, это не осталось без внимания тирана, который вернулся к бакам, чтобы добить животное. Но соседи вызвали полицию, а Кубика отвезли к врачам.

Только благодаря неравнодушным собаку удалось спасти.

Кубику сделали несколько операций. Он поселился у добрых людей в "Краснодоге". На его мучителя завели уголовное дело и он ждет окончания его расследования.

- Сейчас Кубик уже такой же жизнерадостный пес,- говорят волонтеры.

Вместе со своими питомцами они отметили 20 августа День бездомных животных, доставив им вкусности. Хотя с такой заботой вряд ли можно назвать животных бездомными.