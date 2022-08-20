Собаке, избитой хозяином арматурой, нашли новый дом в Краснодаре

Пес жив и игрив теперь
Кубик сейчас резвится и радуется жизни. А еще недавно еле живого его привезли к ветеринарам, когда пса чуть не убил хозяин. Мужчина жестоко расправился с собакой.
Все произошло в адыгейском поселке Яблоновском в начале июня на глазах у детей. Они хорошо знали Кубика и стали его спасителями.
Хозяин избил дворняжку арматурой, а затем обездвиженную отнес на мусорку. Живодер подумал, что разобрался со своим «другом» и ушел. А дети позвали родителей к мусорным бакам. Истерзанный пес уже пришел в себя и стал скулить от боли.
К несчастью, это не осталось без внимания тирана, который вернулся к бакам, чтобы добить животное. Но соседи вызвали полицию, а Кубика отвезли к врачам.
Только благодаря неравнодушным собаку удалось спасти.
Кубику сделали несколько операций. Он поселился у добрых людей в "Краснодоге". На его мучителя завели уголовное дело и он ждет окончания его расследования.
- Сейчас Кубик уже такой же жизнерадостный пес,- говорят волонтеры.
Вместе со своими питомцами они отметили 20 августа День бездомных животных, доставив им вкусности. Хотя с такой заботой вряд ли можно назвать животных бездомными.