В парке Галицкого на месте погибших пальм высадили новые деревья

В парке "Краснодар" высаживают пальмы. Фото: ТАРАНЖИН Евгений

В парке «Краснодар» высаживают новые пальмы. Деревья аккуратно с помощью манипулятора помещают в заранее подготовленные лунки. Видео рабочего процесса выложил в соцсетях известный краснодарский фотограф-урбанист Евгений Таранжин

- Наконец-то пальмы снова вернулись, - новость обрадовала горожан, любящих самый красивый парк региона.

Субтропические растения высаживают на месте пальмовой аллеи, которая погибла прошлой зимой из-за холодов. В июле 2022 года сотрудники парка выкорчевали почерневшие стволы. Оказалось, что процесс гниения уже настолько поразил деревья, что надежды на их восстановление не было.

Пальмы не выдержали зимних морозов. Фото: скриншот

- Зимой 2022 года были очень сильные холода, и экзотические для нашего климата пальмы погибли. Обычно это видно не сразу, но части деревьев начали загнивать, поэтому решено было их убрать, - рассказал «КП» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

Несмотря на большое количество солнечных дней, кубанский климат не очень подходит этим теплолюбивым красавицам с раскидистой кроной. Пальмы плохо приживаются не только в краевом центре, но и на черноморском побережье. В Сочи, где произрастает самое большое в России количество тропических растений, пальмы на зиму укутывают по специальной технологии. Даже несильный мороз и легкий зимний ветер могут быть губительными для этих чувствительных представителей флоры.

Новые деревья заменят погибшие из-за холодов. Фото: ТАРАНЖИН Евгений

Краснодарские пальмы после высадки будут находиться под пристальным вниманием специалистов, которые предпринимают максимум усилий, чтобы сохранить и приумножить богатую коллекцию самого известного на Юге России парка.

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