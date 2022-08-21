Мария Захарова впервые провела отпуск в Анапе

Мария Захарова впервые посетила кубанский курорт. Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Мария Захарова много путешествует, и побывала чуть ли не во всех уголках мира. На днях директор департамента информации и печати МИД открыла для себя совершенно новое направление. Дипломат впервые посетила Анапу. Надо сказать, что кубанская сторонка Марию Владимировну не оставила равнодушной.

- Мое временное затишье связано с краткосрочным отпуском, который я внезапно для самой себя, ничего не планируя заранее, провела в Анапе! Оказалось, что ни разу здесь не была, - написала Мария Захарова в Telegram-канале.

Захарова успела понежиться под солнцем на пляже. Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Сборы оказались недолгими – всего день. Сколько же времени их компания добиралась до курорта, российских политик умолчала. Ведь ближайший действующий аэропорт в Сочи. Вполне возможно, что добравшись по воздуху до одного курорта на Черном море, Мария Захарова села в авто или же на поезде рванула к золотым пескам Анапы.

- Здесь пересечение всех дорог и соединение всего самого интересного из туристских возможностей Краснодарского края. Очень удобно и отдыхать на пляжах, и исследовать достопримечательности региона, - восхитилась Захарова городом.

Эмоции политика разделили ее подписчики.

- В Анапе прикольно, сам недавно приехал оттуда. Мария, отдыхайте! И отключите телефон, не забудьте. Отдыхать нужно. Спонтанный отдых особенно прекрасный! - писали поклонники в соцсетях.

Сосны особенно восхитили гостью. Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Судя по фотогалерее, отпуск у высокопоставленной гостьи выдался насыщенным. Захарова заверила, что влюбилась в местные море, солнце, сосны и можжевельник. А значит, точно еще вернется на анапский берег.