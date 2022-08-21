Жителей Анапы шокировало видео с обливающейся бензином голой девушкой

Голая девушка приняла душ из бензоколонки. фото: скриншот

Жителей Анапы удивили необычные гигиенические процедуры, которые устроила неизвестная девушка на одной из городских заправок. Абсолютно голая незнакомка подошла к колонке, сняла пистолет и начала обливаться бензином. Топливный душ попал на видео и вызвал много эмоций у анапчан.

- Вот это настоящая королева бензоколонки. Зажигательная штучка. Та еще машина, поди 95-м заправилась, - острили жители города.

Самых наблюдательных удивило то, что девушка в костюме Евы смогла оплатить какое-то количество бензина, которого хватило для перформанса. Видать, кассира заправки ничего в ее облике не смутило, либо же барышню сопровождал более одетый Адам, который и спонсировал выступление. Облившись бензином, девушка, как и полагается таинственным незнакомкам, удалилась, оставляя за собой шлейф бензиновых паров.

Корреспондент «КП»-Кубань» попытался выяснить в правоохранительных органах судьбу этой женщины. Но в пресс-службе полиции прокомментировали, что этому видео уже не один год. Просто, видать, кто-то снова опубликовал его в соцсетях.