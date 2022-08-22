Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

Ограничения на полеты в 11 аэропортов России, в том числе юга страны, снова продлили.

- Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 29 августа 2022 года 03:45 по московскому времени, - сообщили в Росавиации.

На юге России по-прежнему нельзя прилететь в Краснодар, Анапу и Геленджик. Закрыты аэропорты Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Аэропорт Сочи продолжает работать как временный хаб. Также функционируют воздушные гавани Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что полеты в аэропорты юга России закрыли для безопасности из-за проведения спецоперации на Украине. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Сотрудники аэропортов Краснодарского края переведены в режим простоя.

Персоналу частично срезали заработную плату, но оставили все социальные выплаты.