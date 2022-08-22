В Сочи во время шоу иллюзионист Илья Сафронов получил травму

Илье Сафронову после одного из шоу потребовалась помощь врачей. Фото: соцсети иллюзионистов.

Сергей, Илья и Андрей Сафроновы уже месяц гастролируют в Сириусе с новой программой «Супер Магия», а в свободное время наслаждаются отдыхом на курорте.

Зрители исчезают во время шоу

Рекордсмены Книги рекордов России - 2020 Сергей, Илья и Андрей Сафроновы гастролируют в Сочи с новой программой «Супер Магия». На сцене иллюзионисты распиливают друг друга и ассистентов-артистов, дышат огнем и держат его в руках, телепортируются, двигают предметы взглядом и ходят сквозь стеклянные стены.

Именно братьям Сафроновым принадлежит мировой рекорд по наибольшему количеству одновременно парящих над сценой людей в одном иллюзионном шоу. В «Супер Магии» иллюзионисты тоже идут на рекорд: во время шоу, которое ведет Сергей Сафронов, на глазах изумленного зала со сцены исчезают десять случайных зрителей!

На сеансах «Супер Магии» зрители летают вместе с артистами. Фото: соцсети иллюзионистов.

Все фантастической зрелищности трюки и иллюзии братья Сафроновы придумывают и выполняют сами: без страховки и помощи каскадеров. Иллюзионисты не скрывают, что зрелищный и классный трюк не обходится без травм – и во время одного из шоу в Сочи Илье Сафронову даже потребовалась помощь врачей.

– К сожалению, иногда такое случается. И ожоги, и гипс, и не только, – написали Сафроновы в соцсетях. – Мы работаем, чтобы вы круто провели время!

Гонки под парусом и по трассе Formula-1

Нынешний гастрольный тур братьев Сафроновых по курортам Краснодарского включает ни много ни мало 30 шоу: в маршруте иллюзионистов были еще Анапа и Новороссийск. Несмотря на плотный график, на вопрос: «Как совместить работу и отдых?» фокусники уверено отвечают поклонникам в соцсетях: «Поехать в Сочи!». Иллюзионисты успевают не только почти ежедневно выходить на сцену «Сириус-Арена» и давать автограф-сессии, но и отдыхать: братьев время от времени можно встретить в горах Красной Поляны.

Илья работает, Сергей отдыхает, Андрей их снимает. Фото: соцсети иллюзионистов.

Сергей Сафронов отправился на сочинскую трассу гонки Formula 1 и прокатился по ней, пусть и пассажиром. В другой из дней Сергей и Андрей Сафроновы в компании блогера и певца Егора Шипа походили под парусом: вышли в море на яхте. Фотографии начинающих яхтсменов собрали в аккаунте иллюзионистов восторженные комментарии и сотни лайков.

Сергей и Андрей успели прокатиться на яхте вместе с блогером Егором Шипом. Фото: соцсети иллюзионистов.

– Так и не разобрался: какая стихия – моя? Огонь, вода или воздух? Мой знак зодиака Весы, это воздух. Люблю плавать! И обожаю экстрим – огонь, – написал после возвращения Сергей в соцсетях. – Не люблю мокнуть под дождем, но люблю слушать стук капель по крыше. Ненавижу жар огня, но люблю смотреть на пламя и слушать треск древесины. Столько намешано в жизни… Единственным местом, где я контролирую все стихии, является сцена.

БУДЬ В КУРСЕ

Шоу братьев Сафроновых «Супер Магия» можно увидеть до 28 августа в зале «Сириус-Арена». Билеты на шоу стоят от 1000 до 15 000 рублей.