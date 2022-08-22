В Майкопе таксопарки объявили об изменении тарифов

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Майкопе изменится стоимость поездок в такси. При этом масштабного роста цен не будет.

По данным таксопарков, на пассажирах новые тарифы практически не отразятся. К примеру, одиннадцатиминуная поездка в «Экономе» по маршруту в 5 км будет стоить 97 рублей вместо 91, как это было ранее.

Решение о корректировке тарифов таксопарки приняли вместе с "Яндекс. Такси".

Напомним, в городе наблюдается нехватка водителей, из-за чего при вызове такси стоимость поездки рассчитывается по повышенному коэффициенту. Таксистов стало меньше отчасти из-за того, что затраты на содержание и обслуживание машин выросли. Корректировка тарифов ценообразования поможет эту проблему решить.

- Новая структура тарифов обеспечит водителям необходимую плотность заказов, что позволит им получать стабильный доход, который может быть выше, чем раньше. Это привлечет в систему дополнительное количество таксистов, и, как следствие, повышенный коэффициент будет срабатывать реже, - сообщили в "Яндекс. Такси".

Принятые меры помогут водителям частично компенсировать затраты, связанные с амортизацией авто. При этом цены на поездки в городе по-прежнему останутся доступными.

Новые тарифы вступят в силу в ближайшее время. Таксопарки и агрегатор напрямую оповещают водителей о фактических изменениях.