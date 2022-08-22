70 многоэтажек Краснодара останутся без горячей воды с 22 августа

График отключения горячей воды в Краснодаре Фото: Егор КУЗНЕЦОВ

В Краснодаре полным ходом продолжается подготовка к зиме. В связи с этим в августе принимать холодный душ придется жителям 400 многоэтажек. В большинстве из них профилактика уже прошла. С 18 августа горячая вода на время исчезла на улицах Бершанской и Гоголя, а в понедельник, 22 августа, настала очередь еще 70 многоквартирников.

Пока краснодарцы сидят без горячей воды, в котельных полным ходом кипит работа. Так, в одной из самых крупных - на Российской, 96 - сейчас меняют котлы. Эти агрегаты размером три на три метра отвечают за обогрев почти сотни многоэтажек района, а это больше 25 тысяч жителей, а также школы, садики и краевая больница. Но их не меняли уже лет 40.

- Старые пять котлов уже отработали свой ресурс. Два заменили, третий - в процессе. На разбор каждого котла и строительство нового уходит больше месяца! - поясняет главный инженер Краснодартеплоэнерго Александр Чесноков. - Мощность вырастет вдвое. Абонентам это даст стабильную горячую воду и качественное отопление.

Правда, при реализации планов не все происходит гладко. В нескольких домах на ул. Восточно-Кругликовской профилактика продлилась дольше двух недель. Проблем тепловикам и жителям доставили грунтовые воды природного происхождения на улице Восточно-Кругликовской. До бурной застройки там были озера, теперь вода нашла свои пути вдоль магистральной теплосети.

- Участок пришел в негодность из-за агрессивной среды. Кроме того, находится он под оживленной 4-полосной дорогой, - пояснил начальник эксплуатационного района № 4 Краснодартеплоэнерго Петр Смаль. - Мы раскопали огромную траншею глубиной в четыре метра. Но основные усилия идут даже не на укладку трубы, а на борьбу с водой. Поэтому ремонт, который могли выполнить и за три дня, немного затянулся, из-за чего перерыв в подаче горячей воды на ряде домов продлился дольше. Но сейчас горячая вода к ним вернулась!

Тепловики говорят, что лучше модернизировать проблемный участок летом, чтобы не подвергать жителей риску остаться в холодных квартирах в холодные месяцы. В результате проблемные 70 метров заменили. При этом сам процесс велся под землей - без создания неудобств для автомобилистов.

При планировании ремонтных работ учитываются и пожелания самих горожан. Так, в последнее время увеличилось количество жалоб на слабый напор горячей воды от ряда домов в районе ул. Армавирской. Чтобы ресурса хватало всем, даже жителям верхних этажей, здесь решили поменять насос. В результате повысится давление и улучшится циркуляция ресурса. Следовательно, в трубах не будут образовываться различные примеси. Результаты увидят в 19 многоэтажках, а также потребители в школе и других социальных объектах.

В каких домах с понедельника будут принимать холодный душ?

Селезнева, 2/3

Селезнева, 4/10

Селезнева, 4/13 корп.1

Селезнева, 4/13 корп.2

Селезнева, 4/14

Селезнева, 4/15 корп.1

Селезнева, 4/15 корп.2

Селезнева, 4/15 корп.3

Селезнева, 4/4

Селезнева, 4/5

Селезнева, 4/6

Селезнева, 4/7

Селезнева, 4/9

Селезнева, 4/А

Селезнева, 4/Б

Ставропольская, 107

Ставропольская, 107/1

Ставропольская, 123/2

Ставропольская, 101

Ставропольская, 103

Ставропольская, 105

Ставропольская, 107

Ставропольская, 107/10

Ставропольская, 107/11

Ставропольская, 107/2

Ставропольская, 107/3

Ставропольская, 107/4

Ставропольская, 107/5

Ставропольская, 107/6

Ставропольская, 107/8

Ставропольская, 107/9

Ставропольская, 109

Ставропольская, 111

Ставропольская, 113

Ставропольская, 115

Ставропольская, 117

Ставропольская, 123/1

Ставропольская, 123/2

Ставропольская, 97

Ставропольская, 99

Таманская, 131

Таманская, 152/1

Таманская, 152/2

Таманская, 152а

Таманская, 154

Таманская, 156/1

Таманская, 157

Таманская, 159/2

Таманская 174

Таманская 176

Таманская, 180

Таманская, 151

Таманская, 152

Таманская, 153 корп.1

Таманская, 153 корп.2,3

Таманская, 153 корп.3

Таманская, 153 корп.6

Таманская, 156

Таманская, 158

Таманская, 160

Таманская, 162

Таманская, 164

Таманская, 166

Таманская, 168

Таманская, 170

Таманская, 172