Бывшему начальнику отдела СИЗО на Кубани дали три года тюрьмы за взятки

Бывшего начальника отдела СИЗО взяли под стражу в суде

Бывшего начальника оперативного отдела СИЗО №3 УФСИН России по Краснодарскому краю осудили за взяточничество. Суд Новороссийска дал Артуру Исаеву три года исправительной колонии общего режима.

- 4 марта 2021 года подчиненный начальника отдела, действуя под контролем правоохранительных органов, получил от своего знакомого взятку в размере 23 тысяч рублей. Она была предназначена для руководителя оперативного отдела. За деньги заключенным передавали сначала мобильный телефон, две сим-карты и зарядное устройство. Затем просили перевести другого следственно-арестованного в камеру с более комфортными условиями и разрешить ему передачу домашних продуктов питания. После этого при получении от оперуполномоченного сотрудника еще 23 тысяч рублей начальник оперативного отдела изолятора был задержан сотрудниками краевого УФСБ, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Донос на своего начальника устроил подчиненный – оперуполномоченный. Мужчина понимал, что действия руководства незаконны. И последующие взятки контролировали и фиксировали силовики.

- В судебном заседании подсудимый Исаев вину признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался. Суд назначил 3 года 1 месяц исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах на срок 3 года, - добавили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.

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