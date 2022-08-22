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Общество22 августа 2022 10:23

Федерального экс-судью Адыгеи осудят за взятку в 50 тысяч рублей

Завершено расследование по подозрению во взятке Павла Агафонова
Валерия ГОДОВНИКОВА
Завершено расследование уголовного дела против федерального судьи Майкопского городского суда Павла Агафонова

Завершено расследование уголовного дела против федерального судьи Майкопского городского суда Павла Агафонова

Федерального экс-судью Адыгеи осудят за взятку в 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в СУ СК по региону. Как стало известно, расследование резонансного уголовного дела против федерального судьи Майкопского городского суда Павла Агафонова окончено. И теперь бывший служитель Фемиды будет ждать приговор.

Напомним, информация о задержании экс-судьи появилась еще осенью 2021 года. Тогда его заподозрили в превышении служебных полномочий. Павел Агафонов вынес судебное решение в пользу человека, который хотел забрать автомобиль из чужого незаконного владения. За содействие через посредника он получил гонорар в размере 50 тысяч рублей. В этот самый момент он был пойман с поличным. Однако из-за особого статуса в отношении судьи долгое время не могли начать расследование.

- Судье органы собирались предъявить обвинение за получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ (часть 4 статьи 290 УК РФ), - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СКР.

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил у судейского сообщества согласие на возбуждение уголовного дела. 31 марта 2022 года состоялось заседание высшей коллегии судей. На заседании Павел Агафонов лично не присутствовал. Представление рассматривали с участием его представителя.

- По итогу заседания получено разрешение на возбуждение уголовного дела, - сообщил «КП» - Кубань» источник в коллегии.

Мантию судьи Павел Агафонов потерял еще в прошлом году - полномочий он лишился досрочно. На данный момент он уже не является федеральным судьей Майкопского городского суда.

- В целях возмещения вреда, причиненного преступлением, и обеспечения исполнения приговора суда по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемого, - рассказали в пресс-службе Следкома Адыгеи. - Уголовное дело с утвержденным исполняющим обязанности прокурора Республики Адыгея обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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