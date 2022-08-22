Завершено расследование уголовного дела против федерального судьи Майкопского городского суда Павла Агафонова

Федерального экс-судью Адыгеи осудят за взятку в 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в СУ СК по региону. Как стало известно, расследование резонансного уголовного дела против федерального судьи Майкопского городского суда Павла Агафонова окончено. И теперь бывший служитель Фемиды будет ждать приговор.

Напомним, информация о задержании экс-судьи появилась еще осенью 2021 года. Тогда его заподозрили в превышении служебных полномочий. Павел Агафонов вынес судебное решение в пользу человека, который хотел забрать автомобиль из чужого незаконного владения. За содействие через посредника он получил гонорар в размере 50 тысяч рублей. В этот самый момент он был пойман с поличным. Однако из-за особого статуса в отношении судьи долгое время не могли начать расследование.

- Судье органы собирались предъявить обвинение за получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ (часть 4 статьи 290 УК РФ), - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СКР.

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил у судейского сообщества согласие на возбуждение уголовного дела. 31 марта 2022 года состоялось заседание высшей коллегии судей. На заседании Павел Агафонов лично не присутствовал. Представление рассматривали с участием его представителя.

- По итогу заседания получено разрешение на возбуждение уголовного дела, - сообщил «КП» - Кубань» источник в коллегии.

Мантию судьи Павел Агафонов потерял еще в прошлом году - полномочий он лишился досрочно. На данный момент он уже не является федеральным судьей Майкопского городского суда.

- В целях возмещения вреда, причиненного преступлением, и обеспечения исполнения приговора суда по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемого, - рассказали в пресс-службе Следкома Адыгеи. - Уголовное дело с утвержденным исполняющим обязанности прокурора Республики Адыгея обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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