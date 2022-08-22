Флагшток установлен в центре курорта, рядом со стелой «Город воинской славы». Фото: администрации Анапы.

В День Государственного флага РФ в Анапе подняли гигантский триколор на одном из самых высоких флагштоков в Краснодарском крае.

Фото: администрации Анапы.

В торжественной церемонии приняли участие мэр Анапы Василий Швец, председатель Совета Леонид Красноруцкий, депутаты местного парламента, Почетные граждане, руководители правоохранительных органов, ветеранских, общественных и молодежных организаций, представители казачества.

Фото: администрации Анапы.

Флагшток установлен в центре курорта, рядом со стелой «Город воинской славы». Его высота – 42,5 метра, площадь триколора, который на него водружен, – почти 75 квадратных метров. Благодаря масштабам флаг виден практически из любой точки исторической части Анапы.

Фото: администрации Анапы.

– Мы продолжим благоустройство этого сквера, которому наши общественные организации предлагают дать название «Россия», – рассказал глава Анапы Василий Швец. – Установим дополнительные лавочки, освещение, осенью высадим деревья. Этот сквер станет местом проведения торжественных и официальных мероприятий, государственных праздников.

Фото: администрации Анапы.

Известно, что материал, из которого изготовлен флагшток, не подвержен коррозии. При установке конструкции учтены усиленные ветровые нагрузки, предусмотрены исчерпывающие меры безопасности.