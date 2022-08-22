Первый в России робот-микроскоп для операций на мозге появился в Краснодаре

Фото: t.me/minkovaanna23

Первый в России робот-микроскоп с системой визуализации, который поможет оперировать больных с ДЦП, эпилепсией и другими тяжелыми патологиями, появился в Краевой краснодарской больнице №1. Его приобрели по нацпроекту. Об этом сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова.

- Благодаря системе ZEISS KINEVO 900, которая встроена в новое оборудование, число манипуляций, выполняемых врачом вручную, сокращено в разы и обеспечена высокая точность позиционирования, - написала в Telegram-канале Минькова.

Фото: t.me/minkovaanna23

Заместитель главы добавила, что теперь в Краснодаре хирурги смогут выполнять даже самые сложные операции на головном и спинном мозге. Оборудование позволяет оперировать максимально бережно и с точностью, которая была невозможна ранее.

Фото: t.me/minkovaanna23

- Робот-микроскоп позволяет рассмотреть все сосуды при 42-кратном увеличении. Его используют для самых разных нейрохирургических операций, в том числе оборудование позволяет удалять большие опухоли головного мозга при их самой сложной локализации, - отметила Минькова.

Фото: t.me/minkovaanna23

С помощью нового оборудования нейрохирурги могут наблюдать оперируемую зону через микроскоп или на экране монитора. Онлайн-трансляции из операционной через монитор можно проводить для обучения хирургов и обмена опытом. Есть возможность прямо по ходу операции создавать объемные 3D-модели, что существенно повышает эффективность работы. Кроме этого, микроскоп позволяет проводить исследования тех областей головного мозга, которые не были изучены во время диагностики.