Певица поблагодарила фанатов за поддержку во время болезни. Фото: скриншот видео

МакSим рассказала о своей болезни на концерте в Анапе. Певица боролась с недугом с 2021 года. Ей внезапно стало плохо на концерте в Казани. После приезда в Москву Марину Максимову (настоящее имя певицы. – Прим. ред.) перевели в больницу и ввели в кому. Врачи не давали никаких прогнозов, но все же звезда смогла выйти на сцену через 9 месяцев после выписки.

Как смогли увидеть фанаты МакSим, мысли о болезни до сих пор не отпускают певицу. Она произнесла трогательную речь со сцены в перерыве между песнями.

- Был такой момент... Пришел батюшка навестить меня, так скажем, в последний раз и спросил у врача: «Может есть хоть один шанс?» Тогда доктор сказал, что чудеса иногда случаются. Они случаются, - сказала МакSим, намекая на свое исцеление.

Певицу слушал полный зал фанатов. После этих слов слушатели стали аплодировать. В свою очередь Марина Максимова поблагодарила своих преданных почитателей за поддержку во время тяжелой болезни.

Сейчас МакSим гастролирует по городам России. В ближайшее время она выступит в Сочи. К тому же певица готовится к масштабному туру «Я буду жить». Он пройдет осенью в 9 городах. Среди них - Москва, Пермь, Казань, Санкт-Петербург, Вологда, Воронеж.

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