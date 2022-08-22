Доверительные отношения. Эксперт рассказала, как правильно общаться с ребенком

Если родители хотят, чтобы дети доверяли им в подростковом возрасте, базу необходимо закладывать с раннего возраста. Фото: Иван ПРОХОРОВ

По данным опроса ResearchMe, 29% подростков от 14 до 18 лет считают, что их отношения с родителями портятся из-за чрезмерного контроля со стороны взрослых. Отчасти поэтому 43% респондентов не делятся своими переживаниями. При этом 47% опрошенных подростков и вовсе боятся ссор и осуждения, а 44% — непонимания.

По мнению клинического нейропсихолога Кузьминой, доверительные детско-родительские отношения строятся на паритетных началах. Родитель в соответствии с возрастом ребенка доверяет ему какие-то вещи и задачи, и на базе этого ребенок, в свою очередь, учится доверять родителю. Пожалуй, самое важное условие для построения диалога — отсутствие страхов. Если ребенок боится родителя, вне зависимости от возраста он не будет ему доверять. Например, малыш признался в том, что тайком взял чужую вещь. Вы его сильно отругали вместо того, чтобы выяснить, почему он так поступил, и предпринять определенные меры, чтобы это больше не повторилось. В следующий раз ребенок просто сделает то же самое в тайне от вас.

Следующий важный пункт на пути к доверию — личный пример. Допустим, сейчас многие дети не любят читать. Родители жалуются, мол, ребенок постоянно сидит в телефоне, к книгам не притрагивается, хотя при этом сами ничего не читают. В такой ситуации стоит начать с себя, а там примером вдохновится и ребенок.

Фото: Катерина Мартинович.

Последний, но не менее важный принцип, который стоит соблюдать при построении доверительных отношений, — последовательность действий. Когда ребенок с самого детства видит, что родители “сказали — сделали”, он им доверяет, потому что у него возникает ощущение предсказуемости. Он не тревожится, потому что знает, что будет дальше. Пустые обещания и непоследовательные скандалы (например, в прошлый раз ребенка не отругали за двойку, в следующий — да) напротив, делают родителя в глазах ребенка непредсказуемым, причин доверять ему становится меньше.

Как подружиться с подростком

Если родители хотят, чтобы дети доверяли им в подростковом возрасте, базу необходимо закладывать с детского сада, по-другому никак. Подростков в целом очень трудно заставить что-то делать в силу их психологических особенностей. На определенном этапе в них рождается подростковый негативизм, и практически всё, что предлагают взрослые, априори подвергается какому-то сомнению и неприятию. И это нормальная физиологичная реакция. Подростки доверяют своим родителям так же, как и в более младшем возрасте, за очень редким исключением. Даже при самых близких отношениях с родителями в детстве, в подростковом возрасте приоритеты смещаются к лучшей подруге или другу, доверия к которым становится больше. Некоторые взрослые начинают винить себя в том, что сделали что-то не так. Но на самом деле это естественный процесс и возрастная особенность, это просто надо принять.

Проблемы начинаются тогда, когда подросток полностью закрывается. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Проблемы начинаются тогда, когда подросток полностью закрывается. Когда родители не знают, чем живет их ребенок, когда он ведет достаточно закрытый образ жизни, не хочет рассказывать, с кем он общается, какие у него интересы. В такой ситуации стоит начать активнее интересоваться жизнью ребенка — посмотреть на его соцсети, какие фотографии он выкладывает, что пишет. Из этого наверняка получится сложить какую-то картину. У психически здоровых людей не бывает такого, чтобы им не было вообще ничего интересно. Тут главная задача выяснить, что это, и пойти за ребенком — вникнуть в то, что ему нравится, поддержать его. Это может стать ключом к восстановлению контакта.

Как развить самостоятельность

Часто детей записывают в многочисленные кружки, потому что это должно благоприятно влиять на их развитие. Однако если у ребенка за ними не останется свободного времени, это прямой путь к инфантилизму. Если чадо везде и все время находится под присмотром взрослых, откуда взяться самостоятельности? Это очень важный навык, который также стоит развивать с детства, начиная с элементарных гигиенических процедур и бытовых дел. Нужно регулярно объяснять ребенку, что он уже достаточно большой для того, чтобы убрать игрушки, одеться, сделать бутерброд и так далее. Сегодня многие дети склонны к инфантилизму — им неудобно взрослеть, они не хотят быть самостоятельными, потому что проще перекладывать ответственность на других. Поэтому самостоятельность обязательно нужно развивать. При этом важно давать ему свободу и практическую пользу.

С детства ребенка необходимо учить самостоятельности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом могут помочь специальные приложения и сервисы. Например, сейчас кто-то с детства старается приучать детей к покупке акций и облигаций — конечно, понять работу фондового рынка ребенку будет сложно, но сама идея предложить ему таким образом самому на что-то заработать — хороша.

Задача попроще — оформить ребенку электронный кошелек, где будет видно, сколько у него денег, на что их можно потратить, сколько уже потрачено. Например, можно завести семейный аккаунт в Яндекс ID, добавить туда свою платежную карту и разрешить ребенку совершать по ней покупки в сервисах компании. За родителем остается право настроить определенные лимиты по таким тратам — какую сумму можно использовать, за какой период времени, в каких сервисах. С этой карты ребенок может покупать мультики, игрушки и даже заказывать еду, а взрослый владелец аккаунта будет видеть историю транзакций. Так у детей активизируется наглядно-действенное мышление, они начинают понимать, что далеко не всегда можно купить то, что хочется. Родитель всегда сможет сказать: «Ты вспомни карту в приложении, сколько там осталось и на что тебе этих денег хватит. Если мы сейчас купим эту игрушку, денег не останется, и я не смогу сходить с тобой в кино».

Это называется «жетонная система», инструмент когнитивно-поведенческой психотерапии. Выполняя ряд определенных правил, ребенок самостоятельно реализует своё желание. Так у него возникает ощущение, что у него есть возможности, он сам решает, как распоряжаться деньгами, сам за них отвечает. Вместе с этим у него рождается понимание, что деньги не достаются просто так, их нужно заработать.

Умение отвечать за свои поступки и не перекладывать ответственность на других — один из самых важных критериев, по которым мы оцениваем личностную зрелость. Я бы сказала, развить в ребенке самостоятельность — это основная задача родителя, потому что это касается абсолютно всех сфер, начиная от социально-бытовой сферы, заканчивая коммуникациями. Он должен уметь анализировать свои поступки и поведение других людей, осознавать их последствия. В свою очередь, лучший прием в формировании этих навыков у ребенка — это личный пример.