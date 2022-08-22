Пыльная буря накроет Краснодарский край 23 августа

Регион затянет пылью Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубань надвигается пыльная буря. Синоптики предупредили, что атмосферное явление будет наблюдаться 23 августа преимущественно в северной и восточной частях региона. А это Тимашевский, Каневской, Ленинградский, Тихорецкий, Кавказкий, Кореновский, Тбилисский и другие районы Кубани. Не исключено, что пыль в воздухе будет наблюдаться и в Краснодаре.

- 23 августа в Краснодарском крае малооблачно, без осадков. Местами пыльная буря. Температура воздуха днем 30-35 градусов, - сообщили в краевом гидрометцентре.

По данным метеорологов, усугубит положение сильный ветер. Порывы ожидаются восточные и северо-восточные 7-12 м/с, местами - 17-22 м/с. Стоит отметить, что ветер не оставит в покое регион до субботы, 27 августа.

В связи с надвигающейся пыльной бурей Госавтоинспекция края просит водителей быть осторожными на дороге. В ведомстве порекомендовали автовладельцам соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также внимательно проезжать пешеходные переходы.

Кроме этого, на Кубани синоптики спрогнозировали сильную жару. В Краснодаре столбики термометров вытянутся на 2 градуса – воздух прогреется до +35. А вот на побережье Краснодарского края будет еще душнее – там воздух прогреется до 37 градусов. Спасатели просят жителей и гостей соблюдать меры безопасности: надевать легкие вещи и головные уборы, по возможности не выходить на улицу в пекло.

- На участке от Джубги до Магри 22 и 23 августа ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +37 – это опасное явление, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Известно, что в Усть-Лабинском районе Кубани сохраняется атмосферная засуха. Отмечается, что такие условия могут стать губительными для зерновых культур и многолетних трав.

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