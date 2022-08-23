В Анапе прохожие спасли упавшего в обрыв трехлетнего мальчика

Фото: t.me/typoanapa

Настоящая спасательная операция развернулась в Анапе. Там с лестницы «300 ступеней» сорвался в обрыв трехлетний мальчик. Ребенок зацепился за камыши над пропастью, одно неосторожное движение и он мог бы упасть с крутого склона.

- Мама с трехлетним мальчиком и бабушка поднимались с пляжа по лестнице. Что-то пошло не так, и ребенок свалился с лестницы в пространство между перилами и чудом застрял в камышах на склоне, - сообщили очевидцы в местном паблике в соцсетях.

Прохожие наблюдали за происходящим с замиранием сердца. Первой на помощь отправилась мама ребенка, но ее усилия не увенчались успехом.

- Мама кричала: «Сиди и не двигайся!». Она смогла сама к нему добраться, но в одиночку поднять малыша было просто не реально, склон очень крутой, - пояснили свидетели случившегося.

На крики о помощи подоспели мужчины с пляжа. Они сбегали за автомобильным тросом и покрывалом. С помощью них и удалось вытащить, попавших в ловушку маму и сына. К счастью, пострадавшие отделались лишь царапинами и легким испугом.

После случившегося в Сети появилось видео спасательной операции. На кадрах видно, как за происходящим наблюдали около десяти человек. Те, кто физически не участвовал в спасении, старался подбадривать маму словами.

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