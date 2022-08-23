Елена Веснина показала сделанные в Сочи фотографии с разницей в 36 лет

Веснина поделилась своими старыми фотографиями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елена Веснина все свое детство прожила в Сочи. Именно на курорте 7-летняя Лена взяла в руки свою первую ракетку и начала ходить в детско-юношескую спортивную школу. Тогда она еще не знала, что станет олимпийской чемпионкой.

Недавно спортсменка поделилась в своем блоге старыми фотографиями, которые были сделаны в детстве. Снимки длиною в жизнь теннисистка повторила со своими подругами - Диной и Василисой.

На старой фотографии, которой больше 20 лет, девушки занимают почетные места на пьедестале. Веснина стоит с ракеткой на 2-м месте. На 1-е место запрыгнула ее подруга Дина и важно расправила руки. А на 3 ступеньке стоит Василиса вместе с ракеткой. Кстати, снимок был сделан в парке «Ривьера». Трех подруг сфотографировали сразу после матча.

На новом снимке, который повторили спортсменки, точно такие же позы. Однако вместо спортивной формы на Василисе и Елене шорты с футболкой. А вот Дина надела теннисную юбку с майкой.

-Спустя несколько лет. Друзья по теннису - друзья навсегда, - написала Веснина под своими постом.

Подписчики теннисистки восхищались тем, как изменились девушки и сохранили теплую дружбу: «Как это здорово! Спустя столько лет»; «Какая классная идея»; «Какие крутые! Как будто вчера это было».

Следующий пост Весниной вызвал у ее фанатов не меньший восторг. Спортсменка сделала видео, где сравнила фотографии спустя 36 лет. На первом снимке маленькая Лена стоит на фоне банановой пальмы. Будущая чемпионка - в красном костюмчике, а на голове у нее завязан белый платочек.

Сразу после фотографий в детстве идут эффектные снимки 36-летней Елены Весниной. На первом кадре теннисистка сидит с красивым макияжем, кокетливо отведя взгляд в сторону и мило улыбаясь.

А вот на второй фотографии Елена показала себя роковой красавицей. Спортсменка надела маленькое черное платье с декольте и красную перчатку, которая доходила до шеи. Веснина закинула ракетку себе за спину и сексуально начала проводить языком по ярко-красным губам.

Фанаты чемпионки не скупились на комментарии: «Шикарно»; «Очень красивая»; «Красотка тогда и сейчас»; «Разницы нет никакой. Совсем не изменились! Чудесным ребенком были. А сейчас очаровательная девушка»; «Такой прекрасный пупсик превратился в не менее прекрасную леди-чемпионку».

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