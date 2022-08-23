Кубанские Бонни и Клайд ограбили 90-летнюю старушку и ее сына на 660 тысяч рублей

Грабителям дали реальный срок

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителей Гулькевичей Шурмана Кульбаченко и Варвары Панфиловой. Они обвинялись в разбоях и кражах. Мужчине дали 10 лет колонии особого режима, а женщине 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

Возлюбленная пара уже проводит время за решеткой. Каждый в своей камере. А начиналось все с мелких краж, которые приносили кубанским Бонни и Клайду адреналин, богатство, а в некоторых случаях и еду.

- В сентябре 2020 года подсудимые совершили разбойное нападение. Они незаконно проникли в дом к соседу своего знакомого. Мужчина проживал вместе с 90-летней матерью. Кульбаченко и Панфилова, угрожая и избивая хозяев дома, требовали деньги и ювелирные изделия, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Сначала соседи, которых застала в врасплох гангстерская парочка, сопротивлялись. Это вызвало у налетчиков ярость, они стали действовать жестче.

- Получив отказ, Кульбаченко несколько раз ударил ногой сидящую на диване 90-летнюю женщину. Она, испугавшись, достала из-под подушки и передала нападавшему кошелек с 30 тысячами рублей. Хозяин дома, опасаясь за жизнь матери и свою жизнь, достал из тайника и отдал Кульбаченко и Панфиловой 630 тысяч рублей, после чего налетчики скрылись, - добавили в суде.

Кульбаченко также обвинялся в краже домашних животных – козленка и 10 цыплят. Панфилову ловили на краже мобильных телефонов своих знакомых.

- Суд признал подсудимых виновными. При назначении наказания Кульбаченко суд учел особо опасный рецидив преступления, так как ранее он уже был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений и на момент совершения особо тяжкого преступления его судимость не была погашена. Приговор вступил в законную силу, - отметили в пресс-службе суда.

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