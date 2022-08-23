Античную крепость строили из каменных глыб. Фото: Алексей Малышев

Археологи нашли древние гробницы и греческую башню под Новороссийском. В этом полевом сезоне раскопки ведутся у села Абрау, где в несколько тысячелетий назад кипела жизнь. Эти места привлекали многие племена и народы. Здесь обосновалось варварское племя синдов. Это были не воинственные люди со спокойным и даже кротким нравом. После себя они оставили каменные гробницы, их еще называют цистами.

- Благодаря обилию захоронений в «каменных ящиках» в путеводителях начала XX века Анапско-Натухаевская долина получила название «Долина цист». К сожалению, в наше время эти древности можно встретить только в лесных массивах, вдали от населенных пунктов, - рассказал «КП»-Кубань» археолог, заведующий отделом скифо-сарматской археологии Института археологии РАН Алексей Малышев.

Сейчас археологи работают на могильнике синдов на реке Котлама. Там обнаружен целый ряд погребальных сооружений. Это племя хоронило своих людей в больших сооружениях из камней, чем-то напоминающих древнегреческие склепы.

- В ряде памятников есть влияние древнегреческой культуры. Выделяются, в частности, более монументальные сооружения в античных традициях с небольшим коридором-дромосом. О тесных связях с античным миром свидетельствуют находки керамики, например, кувшинов и амфор, а также украшения из цветных металлов, – говорит Малышев.

Сгоревшая древнегреческая башня

Несколько тысячелетий назад древние греки возвели под Новороссийском крепость. Ее руины находятся на берегу реки Маскага. Целая система оборонительных сооружений выросла здесь, чтобы защищать вход в Боспорское царство и Горгиппию ( современная Анапа ).

- В III-II вв. до н.э. эллинистическая крепость в Раевском городище контролировала сухопутные коммуникации. Нам удалось установить, что высота фортификационных башен, сохранившихся до наших дней, достигает 3-4 метра, что для Северного Причерноморья в целом является довольно редким явлением, - отмечает Алексей Малышев.

Сейчас раскопки ведутся на территории Южной башни. Ее мощные стены сложены из огромных блоков песчаника, они могли выдержать любую осаду. Но не устояли в пожаре, который уничтожил строение в II-I вв. до н.э.