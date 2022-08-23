Руководитель отдела СК Адыгеи пытался пьяным на иномарке скрыться от сотрудников ДПС

В Адыгее сотрудники ДПС остановили пьяного водителя. Их внимание привлек темный Hyundai Sonata. Правоохранители решили проверить документы, заодно посмотреть, в каком состоянии находится мужчина за рулем. Когда шофер открыл окно, то подозрения сотрудников ДПС подтвердились - чувствовался запах алкоголя. При этом, как выяснилось, иномаркой управлял высокопоставленный сотрудник СК Юрий Казьмин. Он попытался скрыться , когда его попросили выйти из машины. Но уехать ему не удалось. Момент, как с ним беседуют правоохранители, попал на видео.

На кадрах, которые появились в соцсетях, сотрудник ДПС зачитывает протокол.

- 20 августа 2022 года в 22:20 от управляющего Hyundai Sonata Юрием Казьминым исходил резкий запах алкоголя. В связи с чем ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте, от чего он отказался, - говорит правоохранитель в видео. - Также было предложено пройти медицинское освидетельствование, от чего он тоже отказался.

Диалога у сотрудников ведомств явно не вышло. Инспектор составил протокол в отношении пьяного нарушителя. А автомобиль его эвакуировали с места задержания.

Информацию о том, что за рулем иномарки был руководитель отдела процессуального контроля Следственного комитета по Адыгее Юрий Казьмин, «КП» - Кубань» подтвердили в ведомстве. Сейчас организовано служебное расследование.

- По данному факту назначена служебная проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Следкома Адыгеи.

О том, отстранили ли сотрудника ведомства от работы на время служебного расследования, не уточнили.

СПРАВКА «КП»

Казьмин Юрий Васильевич является руководителем отдела процессуального контроля Следственного комитета по Адыгее. В 2016 году за высокие показатели в служебной деятельности ему присвоено почетное звание«Заслуженный юрист Республики Адыгея».