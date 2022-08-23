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Общество23 августа 2022 10:10

Руководитель отдела СК Адыгеи пытался пьяным на иномарке скрыться от сотрудников ДПС

Этот момент попал на видео
Валерия ГОДОВНИКОВА
Руководитель отдела СК Адыгеи пытался пьяным на иномарке скрыться от сотрудников ДПС

Руководитель отдела СК Адыгеи пытался пьяным на иномарке скрыться от сотрудников ДПС

В Адыгее сотрудники ДПС остановили пьяного водителя. Их внимание привлек темный Hyundai Sonata. Правоохранители решили проверить документы, заодно посмотреть, в каком состоянии находится мужчина за рулем. Когда шофер открыл окно, то подозрения сотрудников ДПС подтвердились - чувствовался запах алкоголя. При этом, как выяснилось, иномаркой управлял высокопоставленный сотрудник СК Юрий Казьмин. Он попытался скрыться , когда его попросили выйти из машины. Но уехать ему не удалось. Момент, как с ним беседуют правоохранители, попал на видео.

На кадрах, которые появились в соцсетях, сотрудник ДПС зачитывает протокол.

- 20 августа 2022 года в 22:20 от управляющего Hyundai Sonata Юрием Казьминым исходил резкий запах алкоголя. В связи с чем ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте, от чего он отказался, - говорит правоохранитель в видео. - Также было предложено пройти медицинское освидетельствование, от чего он тоже отказался.

Диалога у сотрудников ведомств явно не вышло. Инспектор составил протокол в отношении пьяного нарушителя. А автомобиль его эвакуировали с места задержания.

Информацию о том, что за рулем иномарки был руководитель отдела процессуального контроля Следственного комитета по Адыгее Юрий Казьмин, «КП» - Кубань» подтвердили в ведомстве. Сейчас организовано служебное расследование.

- По данному факту назначена служебная проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Следкома Адыгеи.

О том, отстранили ли сотрудника ведомства от работы на время служебного расследования, не уточнили.

СПРАВКА «КП»

Казьмин Юрий Васильевич является руководителем отдела процессуального контроля Следственного комитета по Адыгее. В 2016 году за высокие показатели в служебной деятельности ему присвоено почетное звание«Заслуженный юрист Республики Адыгея».

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