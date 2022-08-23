Засыпали кирпичами. Застройщик офисного центра отремонтирует обрушившуюся стену Всесвятского кладбища Краснодара

На кадре момент обрушения стены около кладбища. Фото: t.me/chp_krd

Этот случай произошел вечером на строительной площадке на Рашпилевской, 175, в Краснодаре. Здесь возводят административно-деловой комплекс. Здание строят на участке, который граничит со Всесвятским кладбищем в центре города. Часть его пострадала во время работ.

Как говорят очевидцы, на объекте работала техника, переносившая арматуру. В какой-то момент послышался грохот. Оказалось, что рухнул кирпичный забор. Обломки засыпали погост, к счастью, на участке не было могил.

Момент обрушения стены попал на видео камер наблюдения. На кадрах видно, мужчина, управлявший техникой, не рассчитал расстояние и повредил одну из секций ограждения.

Стена обрушилась на территорию погоста. Фото: t.me/chp_krd

Как удалось узнать «КП» - Кубань», возведением офисного центра на улице Рашпилевской занимается компания «СК Русь-Строй». Застройщик уже заявил, что восстановит обрушившуюся стену Всесвятского кладбища Краснодара.

Как объяснили в компании, в тот вечер велись работы по укреплению грунта.

- Инцидент возник ввиду стесненности строительной площадки по адресу Рашпилевская, 175-177, - объясняют представители «СК Русь-Строй». Машинист экскаватора не справился с управлением при транспортировке крупногабаритного металлического профиля и ненамеренно задел кирпичную ограду.

При этом в компании отметили, что основной мемориальный комплекс с Вечным огнем расположен в более чем 250 метрах от места инцидента и не мог быть затронут в результате обрушения.

- Обрушившийся фрагмент стены Всесвятского кладбища мы восстановим, - заявили в строительной компании «Русь-Строй». - Место обрушения участка стены уже расчищено.

План и сроки восстановления повреждений оперативно согласованы с администрациями района и кладбища.

Компания также принесла извинения жителям Краснодара за случившееся.