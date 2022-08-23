Обновят 38 участков дорог.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В кубанской столице совсем скоро приведут в порядок 38 дорог. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» их ремонт запланирован на 2023 год. Но к некоторым участкам рабочие приступят раньше срока - уже сейчас. Так, например, техника приехала на улицу Ставропольскую. Здесь обновят отрезок от улицы Трамвайной до Вишняковой.
- На участке начали снимать старое асфальтобетонное покрытие, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Краснодара. - Затем здесь уложат новое покрытие, нанесут свежую дорожную разметку, установят знаки.
Завершить работы планируют до конца 2022 года.
— В ближайшее время стартует ремонт на участках улиц Пригородной, Юннатов, Котовского, Власова, — отметила и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина. - На этих дорогах всегда наблюдается интенсивный транспортный поток, поэтому важно поддерживать их в нормативном состоянии - регулярно обновлять.
- Бургасская (от Айвазовского до Старокубанской)
- Айвазовского (от Ставропольской до Новой)
- Дзержинского (от Лузана до Шоссе Нефтяников)
- Димитрова (от Воронежской до дома № 131)
- Толбухина (от Темрюкской до пр. 2-й Линии)
- Фадеева (от Мачуги до аэропорта)
- Шевченко в станице Елизаветинской (от Северной до Курганной)
- Карасунская (от Орджоникидзе до Конечной)
- Молодёжная в хуторе Ленина (от Огородной до Курганной)
- Новороссийская (от Симферопольской до Северной и от Шевченко до Вишняковой)
- Офицерская (от Дзержинского до Рашпилевской)
- Пригородная (от Российской до Ростовского шоссе)
- Садовая (от МОПР до Клинической)
- Советская (от Седина до Рашпилевской)
- Ставропольская (от Трамвайной до Вишняковой (нечетная сторона)
- Ленина (от Красной до Мира)
- Думенко (от Проспекта Чекистов до 70-летия Октября)
- Аксайская (от Солнечной до Шолохова)
- Деповская (от КИМ до Димитрова)
- Длинная (от Братьев Игнатовых до Садовой)
- Байбакова (от Солнечной до Зиповской)
- Братьев Дроздовых (от Базовской Дамбы до дома № 69 по Вишняковой)
- Котовского (от Будённого до Калинина и от Северной до дома № 100)
- Орджоникидзе (от Кирова до Рашпилевской и от Красноармейской до Мира)
- Осипенко (от Ставропольской до Болотникова)
- Пугачёва (от Болотникова до КИМ)
- Фрунзе (от Северной до Ленина)
– Чернышевского (от 40 лет Победы до Жлобы)
- Кавказская (от Таманской до Линейной)
- Первомайская (от Российской до Чернышевского)
- КИМ (от Ставропольской до Разина и от Малой до Ставропольской)
- Пионерская (от КИМ до Болотникова)
- Таманская (от пр.1-й Болотникова до дома № 180)
- Юннатов (от Серова до 40 лет Победы)
- Карякина (от Московской до Байбакова)
- Спортивная (от МОПР до Ипподромной)
- Новая (от Старокубанской до Димитрова)
- Власова (от Академика Трубилина до Севастопольской).