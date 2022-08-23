Обновят 38 участков дорог. Фото: Мария ЛЕНЦ

В кубанской столице совсем скоро приведут в порядок 38 дорог. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» их ремонт запланирован на 2023 год. Но к некоторым участкам рабочие приступят раньше срока - уже сейчас. Так, например, техника приехала на улицу Ставропольскую. Здесь обновят отрезок от улицы Трамвайной до Вишняковой.

- На участке начали снимать старое асфальтобетонное покрытие, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Краснодара. - Затем здесь уложат новое покрытие, нанесут свежую дорожную разметку, установят знаки.

Завершить работы планируют до конца 2022 года.

— В ближайшее время стартует ремонт на участках улиц Пригородной, Юннатов, Котовского, Власова, — отметила и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина. - На этих дорогах всегда наблюдается интенсивный транспортный поток, поэтому важно поддерживать их в нормативном состоянии - регулярно обновлять.

Ремонт дорог в Краснодаре 2023: список улиц

- Бургасская (от Айвазовского до Старокубанской)

- Айвазовского (от Ставропольской до Новой)

- Дзержинского (от Лузана до Шоссе Нефтяников)

- Димитрова (от Воронежской до дома № 131)

- Толбухина (от Темрюкской до пр. 2-й Линии)

- Фадеева (от Мачуги до аэропорта)

- Шевченко в станице Елизаветинской (от Северной до Курганной)

- Карасунская (от Орджоникидзе до Конечной)

- Молодёжная в хуторе Ленина (от Огородной до Курганной)

- Новороссийская (от Симферопольской до Северной и от Шевченко до Вишняковой)

- Офицерская (от Дзержинского до Рашпилевской)

- Пригородная (от Российской до Ростовского шоссе)

- Садовая (от МОПР до Клинической)

- Советская (от Седина до Рашпилевской)

- Ставропольская (от Трамвайной до Вишняковой (нечетная сторона)

- Ленина (от Красной до Мира)

- Думенко (от Проспекта Чекистов до 70-летия Октября)

- Аксайская (от Солнечной до Шолохова)

- Деповская (от КИМ до Димитрова)

- Длинная (от Братьев Игнатовых до Садовой)

- Байбакова (от Солнечной до Зиповской)

- Братьев Дроздовых (от Базовской Дамбы до дома № 69 по Вишняковой)

- Котовского (от Будённого до Калинина и от Северной до дома № 100)

- Орджоникидзе (от Кирова до Рашпилевской и от Красноармейской до Мира)

- Осипенко (от Ставропольской до Болотникова)

- Пугачёва (от Болотникова до КИМ)

- Фрунзе (от Северной до Ленина)

– Чернышевского (от 40 лет Победы до Жлобы)

- Кавказская (от Таманской до Линейной)

- Первомайская (от Российской до Чернышевского)

- КИМ (от Ставропольской до Разина и от Малой до Ставропольской)

- Пионерская (от КИМ до Болотникова)

- Таманская (от пр.1-й Болотникова до дома № 180)

- Юннатов (от Серова до 40 лет Победы)

- Карякина (от Московской до Байбакова)

- Спортивная (от МОПР до Ипподромной)

- Новая (от Старокубанской до Димитрова)

- Власова (от Академика Трубилина до Севастопольской).