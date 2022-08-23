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Общество23 августа 2022 11:47

Минздрав Адыгеи назвал информацию о закрытии инфекционного отдела больницы в Энеме фейком

Местных жителей заверили, что поводов для беспокойства нет
Валерия ГОДОВНИКОВА
Инфекционное отделение Энемской больницы не собирается прекращать свою деятельность

Инфекционное отделение Энемской больницы не собирается прекращать свою деятельность

Фото: Олег УКЛАДОВ

В неофициальном паблике Тахтамукайского района Адыгеи местные жители подняли тревогу. Прошла информация о закрытии инфекционного отдела больницы в Энеме. Региональный Минздрав опроверг данные сведения. Опубликованное анонимное сообщение оказалось фейком.

- Инфекционное отделение Энемской больницы хотят закрыть без какой-либо причины, там лечатся дети со своими мамами со всего Тахтамукайского района, - написала в своем обращении обеспокоенная читательница. - Отделение будет только в Майкопе и людям надо будет ездить на лечение туда каждый раз, надо остановить этот беспредел.

Однако в Минздраве заверили, что поводов для беспокойства местных жителей нет. Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», отделение не собирается прекращать свою деятельность. Работа больницы сохраняется в обычном режиме.

- В неофициальный аккаунт соцсети Telegram «Типичный Тахтамукай» поступила информация от подписчиков о закрытии инфекционного отделения Энемской районной больницы. Поясняем, что опубликованная информация является фейковой и не соответствует действительности, – написал в своем Telegram-канале министр здравоохранения Рустем Меретуков.

Рустем Меретуков также добавил, что жалобы и анонимные сообщения пользователей, публикуемые на неофициальных страницах, не остаются без внимания. Ведомство берет их на рассмотрение и старается отреагировать на каждое обращение. Однако получить достоверную информацию и ответы на запрос можно только на официальных аккаунтах министерства здравоохранения республики.

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