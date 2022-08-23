Минздрав Адыгеи назвал информацию о закрытии инфекционного отдела больницы в Энеме фейком

Инфекционное отделение Энемской больницы не собирается прекращать свою деятельность Фото: Олег УКЛАДОВ

В неофициальном паблике Тахтамукайского района Адыгеи местные жители подняли тревогу. Прошла информация о закрытии инфекционного отдела больницы в Энеме. Региональный Минздрав опроверг данные сведения. Опубликованное анонимное сообщение оказалось фейком.

- Инфекционное отделение Энемской больницы хотят закрыть без какой-либо причины, там лечатся дети со своими мамами со всего Тахтамукайского района, - написала в своем обращении обеспокоенная читательница. - Отделение будет только в Майкопе и людям надо будет ездить на лечение туда каждый раз, надо остановить этот беспредел.

Однако в Минздраве заверили, что поводов для беспокойства местных жителей нет. Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», отделение не собирается прекращать свою деятельность. Работа больницы сохраняется в обычном режиме.

- В неофициальный аккаунт соцсети Telegram «Типичный Тахтамукай» поступила информация от подписчиков о закрытии инфекционного отделения Энемской районной больницы. Поясняем, что опубликованная информация является фейковой и не соответствует действительности, – написал в своем Telegram-канале министр здравоохранения Рустем Меретуков.

Рустем Меретуков также добавил, что жалобы и анонимные сообщения пользователей, публикуемые на неофициальных страницах, не остаются без внимания. Ведомство берет их на рассмотрение и старается отреагировать на каждое обращение. Однако получить достоверную информацию и ответы на запрос можно только на официальных аккаунтах министерства здравоохранения республики.