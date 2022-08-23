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Общество23 августа 2022 12:18

В Сочи иностранец задушил 30-летнюю девушку после знакомства на кладбище

Возбуждено уголовное дело
Ангелина НАЗАРЧУК
Расследование уголовного дела продолжается.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В следственный отдел Сочи 21 август поступила информация об обнаружении тела 30-летней женщины на Адлерском районном кладбище. При этом были выявлены признаки насильственной смерти.

- По данному факту территориальным следственным отделом краевого управления СКР было незамедлительно возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В результате оперативно-поисковых мероприятий правоохранители установили причастность иностранца к смерти девушки. Мужчину задержали.

По словам подозреваемого, днем 20 августа он находился на кладбище. Там же он и познакомился с сочинкой, которая пришла навестить могилу родственницы.

- Фигурант предложил женщине употребить с ним спиртное, на что она согласилась. Во время употребления алкоголя между новыми знакомыми произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник задушил потерпевшую, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После убийства подозреваемый скрылся с места преступления. При этом мужчина украл у погибшей банковскую карту, которой позже пытался расплатиться в магазине.

Стоит отметить, что по уголовному делу проводятся следственные действия. В ближайшее время состоится суд. Мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

СочиПроисшествия: КРИМИНАЛ