«Если мы вместе, то даже Эльбрус по плечу»: Как краснодарские медики покорили самую высокую гору Европы

Еще сильнее сплотить людей в компании стало главной идеей и целью масштабной экспедиции. Фото: предоставлено пресс-службой CL Medical Group.

Тысячи метров к вершине - путь сложный даже для опытных альпинистов. Для команды крупнейшего медицинского холдинга юга России CL Medical Group восхождение на Эльбрус стало настоящим вызовом и еще одним достижением. Экспедиция непростая. Но по итогам каждый ее участник понял - любую вершину можно покорить, если рядом надежное плечо коллег.

Пятитысячник с характером

В состав краснодарской медицинской экспедиции вошел 31 человек. Это партнеры, сотрудники и топ-менеджеры холдинга CL Medical Group. А приурочили экспедицию к 55-летнему юбилею основателя и владельца холдинга Феликса Гамзаева. Он вдохновлял команду личным примером. В прошлом году руководитель компании уже покорил Эльбрус - он сумел добраться до пика (5642 метра). Свой успех решил повторить, но теперь уже с коллегами, которых пригласил поучаствовать в походе.

Многие называют гору «пятитысячником с характером». Восхождение на Эльбрус – сложное, оно идет по снегу, по льду, в условиях стресса, тяжелого кислородного голодания. Даже крепкому здоровому человеку с этим непросто справиться. Потому, чтобы бросить вызов горной вершине, специалистам компании потребовалась длительная подготовка. Сам путь к небу занял 8 дней.

- Восхождение на горную вершину схоже с достижением успехов в бизнесе. За 16 лет интенсивной работы в частной медицине нашей команде удалось покорить немало вершин и заслужить доверие более чем 6 млн пациентов юга России, – говорит глава холдинга CL Medical Group Феликс Гамзаев. - А восхождение на легендарный Эльбрус символизирует наше беспрерывное развитие. С момента основания CL Medical Group предоставляет надежные медицинские услуги, внедряет инновации, развивает цифровые сервисы по управлению здоровьем для миллионов пациентов. Мы уверенно удерживаем лидерство на отраслевом рынке, ставим амбициозные цели и выходим на новую высоту.

Чтобы покорить гору, медикам пришлось проделать долгий и вовсе не легкий путь. Но оно того стоило! Фото: предоставлено пресс-службой CL Medical Group.

Достижение таких впечатляющих результатов стало возможным благодаря слаженной работе коллектива. В компании удалось собрать высококвалифицированных специалистов. Кадры - на вес золота. При этом руководитель следит за тем, чтобы в команде всегда было взаимопонимание. Еще сильнее сплотить людей с разными взглядами и привычками - главные идея и цель задуманного покорения Эльбруса. Ведь людям, пережившим трудности восхождения и радость победы, в дальнейшем легче вместе идти вперед - к новым вершинам, но уже в карьере.

Ни шагу назад

Как признался Феликс Гамзаев, подъем на Эльбрус не обошелся без экстрима.

- Даже при хороших погодных условиях сложно взять высоту более 4500 метров. А по сильнейшему ветру с дождем и градом под силу только самым упорным, спортивным и стремительным, - объясняет Феликс Гамзаев.

Но, забегая вперед, отметим - команда CL Medical Group, вопреки непогоде, победила склон. И вряд ли кто-то сможет передать атмосферу восхождения лучше, чем непосредственный участник похода.

Сотрудники компании поддерживали коллег и словом, и делом на всем протяжении маршрута. Фото: предоставлено пресс-службой CL Medical Group.

- Опыта покорения вершин у меня не было. Не буду лукавить, треккинг, который у нас был перед основным восхождением, - сложный, изнурительный. Причем не только для меня, для каждого. Но мы продолжали путь, старались не сбивать друг друга, не сбавлять темп, несмотря на разные уровни физической подготовки. На мой взгляд, это невозможно объяснить чем-либо иным, кроме сильного командного духа, - рассказывает технический директор компании Петр Симаков. - Когда же на высоте мы начали идти в связке, чувствовалось, что мы единое целое, мы были почти семьей, где каждый друг за друга переживал.

По словам менеджера по персоналу холдинга Ларисы Балашовой, которая занималась организацией тура, все участники экспедиции догадывались, что будут сложности во время похода. Но робеть перед трудностями не в их правилах.

Эльбрус покорен! Дружный коллектив компании CL Medical Group на вершине горы. Фото: предоставлено пресс-службой CL Medical Group.

- Еще во время подготовки я поняла, что это будет не туристическая поездка, а серьезное спортивное испытание. Акклиматизационные походы (для того чтобы организм привык к высоте. - Прим. Ред.) продолжались с утра и до позднего вечера, они сильно выматывали, но все же мы продолжали двигаться вперед, - делится впечатлениями менеджер по персоналу холдинга Лариса Балашова. - И уже когда мы были недалеко от вершины, пришло понимание - мы продолжаем поход, несмотря ни на что, мы преодолеваем себя каждый час, каждую минуту. И за это мы благодарили нашего руководителя - он подарил нам возможность отвлечься от ежедневной рутины, полностью сменить обстановку, но главное - у каждого из нас произошла переоценка ценностей.

Взаимовыручка даже в мелочах

А вот коммерческий директор CL Medical Group Анатолий Медведев признался, что бывал на многих тимбилдингах. Но ни одно мероприятие не сплачивало так, как это было во время похода.

- Гиды рассказывали, что часто присматриваются к команде, потому что итоговое восхождение сложно и в физическом, и в психологическом плане. Если есть проблемы, то команду разделяют на группы, - объясняет коммерческий директор CL Medical Group Анатолий Медведев. - Но нашему коллективу это не потребовалось, мы были единым целым. Помогали друг другу и словом, и делом - даже в мелочах. Если кто-то забыл плащ, то находили для коллеги запасной. Если кто почувствовал недомогание - тут же искали лекарства. Взаимовыручка была во всем.

Для многих экспедиция стала полной перезагрузкой.

Добравшись до вершины, медики развернули флаги. Фото: предоставлено пресс-службой CL Medical Group.

- Уезжая в отпуск, даже в горы, я никогда не могла отключиться от реальности, абстрагироваться. Но этот поход стал откровением прочих. Приятно удивило то, что коллеги, которые работают с тобой бок о бок, открылись для тебя с других сторон. Что каждый переживает тебя, готов протянуть руку помощи, - говорит исполнительный директор холдинга Юлия Потапова. - К сожалению, до самой вершины дойти я не смогла. Но нашей команде удалось водрузить флаги на Эльбрусе. И это, безусловно, победа каждого участника. Благодаря постоянной моральной поддержке, по-настоящему дружеской помощи коллег, которую ощущаешь каждую минуту нашего общего восхождения, все получилось.

На самой высокой западной вершине Эльбруса команда экспедиции установила фирменные флаги ведущих компаний холдинга – сети медицинской лаборатории «CL», популярной клиники мужского и женского здоровья «OXY-center», а также клиники семейного здоровья «City-clinic». Под флагами уставшие, но счастливые, участники похода, обнявшись, делали памятные снимки и праздновали общую радость.

- В этот момент каждый из нас чувствовал, что мы единая семья, - говорят участники экспедиции. - Мы можем покорить и другие высоты, ведь главное - поверить в себя и в свою команду.

СПРАВКА «КП»

Феликс Гамзаев – кандидат медицинских наук, врач высшей категории, основатель и глава медицинского холдинга CL Medical Group. Сегодня это крупнейший медицинский холдинг юга России, задающий высокие стандарты медицинского обслуживания и непрерывно повышающий их уровень. В структуру холдинга входят: сеть медицинской лаборатории «CL», клиника мужского и женского здоровья «OXY-center», цифровая стоматология «Dent Line», детская медицинская лаборатория «Baby Lab», клиника «Аллергоцентр», мини-клиники «CL doctor», центр гистологии «CL histo», сервисный центр «Медицинский консьерж - семейный доктор», генетическая лаборатория «СL-genetic», клиника семейного здоровья «City-clinic».

Учреждения медицинского холдинга CL Medical Group ежегодно принимают более 400 тысяч пациентов. Каждый месяц в лабораториях выполняется свыше 300 тысяч исследований. За 16 лет работы пациентами CL Medical Group стали более 6 млн жителей и гостей юга России.