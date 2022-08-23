«Когда вытащили из воды, она не дышала». Турист спас тонущую 14-летнюю девочку на пляже в Сочи

Девочка выжила. Фото: massage_sochi09

Этот несчастный случай, во время которого чуть не погибла 14-летняя девочка, произошел в Сочи еще 21 августа. Однако подробности спасения ребенка из уст тех, кто помогал вернуть ее к жизни, появились лишь сейчас.

В тот злополучный день море едва не унесло жизнь школьницы, которая отдыхала с семьей на пляже в микрорайоне Бытха. Подросток вместе со своим отцом плавала, далеко не заплывала, находилась рядом с берегом.

Когда папа девочки начал выходить из воды, он позвал за собой дочь. Девочка решила задержаться - захотелось поплескаться еще. Мужчина стоял на гальке и наблюдал за ребенком. Но стоило ему на минуту отвернуться, как произошла беда.

В какой-то момент ребенок скрылся под толщей воды. Отец испуганно стал искать дочь, но не мог найти. По словам очевидцев, глубина, на которой находилась девочка, была небольшой - ребенку доходило до груди. При этом школьница хорошо плавала.

Заметил ребенка один из туристов, когда заходил в воду. Он обратил внимание на девочку, которую немного покачивало от небольших волн из стороны в сторону. Мужчина сразу же бросился к ребенку на помощь.

- Абдула, тот самый мужчина, который спас девочку, настоящий герой. Мы не успели заметить, как он рванул к ней и потом сразу вышел на берег, держа на руках ребенка. Школьница не дышала, когда ее вытащили. Была уже в коме. Сразу начали делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца - не помогло. В легких уже была вода, - рассказывает очевидец Ильдар Ракаев.

К счастью, на пляже были спасатели. Благодаря правильным действиям ребенка смогли вернуть буквально с того света.

- Спасатель положил девочку на колени и вытряс всю воду из легких. Она начала дышать, но находилась без сознания. Пока мы ждали скорую помощь, следили, чтобы не запал язык, - продолжает рассказ Ильдар Ракаев.

В этом время «скромный герой», так его прозвали отдыхающие, вместе с отцом девочки находились рядом и следили за состоянием девочки. Абдула поддерживал мужчину - отец школьницы находился в шоке.

- Врачи скорой помощи сделали замер кислорода в крови, провели ЭКГ. Медики сразу вызвали реанимацию. Девочку эвакуировали. Все оказавшие первую помощь - молодцы! - сообщил очевидец Ильдар Ракаев.

Абдула действительно скромный герой. Его никто не знает, и своими контактами он не поделился. Но в соцсетях каждый человек благодарит мужчину за то, что он спас 14-летнюю девочку.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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