Новый рекорд по изготовлению самого большого сыра поставят в честь 100-летия Адыгеи

27 и 28 августа жителей и гостей республики ждет насыщенная программа Фестиваля адыгейского сыра. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Адыгее лето завершат ярким гастрономическим событием. Спустя двухлетний перерыв, связанный с пандемией, на Даховской поляне проведут Фестиваль адыгейского сыра. 27 и 28 августа жителей и гостей республики ждет насыщенная программа.

В первый день, 27 августа, посетители застанут торжественное открытие фестиваля. Гости увидят театрализованные представления, мастер-классы. А также станут свидетелями нового рекорда по изготовлению самого большого адыгейского сыра в честь 100-летия государственности республики.

С 12 часов участники мероприятия смогут попробовать блюда с национальным сыром, посоревноваться в конкурсах и викторинах, а также посмотреть показ моделей традиционных и вечерних костюмов, стилизованных по национальным мотивам, мастеров народных художественных промыслов и дизайнеров Адыгеи.

Завершением первого дня фестиваля станет концертная программа. Зрители смогут не только насладиться выступлениями творческих коллективов, но и присоединиться к Адыгэ джэгу (масштабное игрище, раньше считалось сакральным действом, объединяющим людей. В наши дни обрело популярность среди молодежи. - Прим. автора). После чего небо озарят огни ярких фейерверков.

- Фестиваль адыгейского сыра – это событие, которого ждут гости и жители республики, специально приезжающие в Майкопский район в дни его проведения. Важно учесть все нюансы, связанные с размещением туристов, удобными парковками, организацией дегустационных зон, а также площадок для мастеров национальных промыслов, - отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Во второй день, 28 августа, локация также будет открыта с 11 часов. Гостей будет с самого старта мероприятия сопровождать музыкальная программа и работа подворий в стиле народных традиций.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в этот день будут подводиться итоги конкурсов «Изготовление адыгейского сыра», «Блюдо традиционной адыгской кухни с сыром» и «Лучшее блюдо кухни народов мира с адыгейским сыром». На Даховской поляне объявят победителей и вручат призы. День запомнится конкурсной программой, кулинарным мастер-классом, национальными костюмами и хорошим настроением.

Фестиваль закроют после 15 часов концертной программой, Адыгэ джэгу и обрядовыми танцами - Удж-хъурай.