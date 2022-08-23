Масштабные поиски развернуты в Апшеронском районе. Фото: МЧС по Краснодарскому краю

На Кубани более 100 человек ищут пропавшего в лесу 85-летнего пенсионера. Владимир Румянцев вышел из дома в станице Темнолесской Апшеронского района 22 августа, а вечером не вернулся. После исчезновения пожилого мужчины родственники обратились к поисковикам и спасателям. Они думают, что Владимир Витальевич ушел в лес один.

- На месте развернут межведомственный оперативный штаб. Всего в операции задействовано 104 человека и 17 единиц техники. Поиски осуществляются с применением квадроциклов и мотоциклов, - сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

Поиски идут с вчерашнего вечера. Казаки, спасатели, поисковики-волонтеры уже прочесали 20 километров вблизи Мезмая. Сейчас зона, где может находиться заблудший пенсионер, сократилась. Мужчину ищут в 3-4 километрах на северо-востоке поселка.

Приметы Владимира Румянцева:

Рост 160 см, худощавого телосложения, седые волосы и голубые глаза. Был одет в светло-серую футболку, светло-серые штаны и серую кепку, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».