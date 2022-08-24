Ковер - карту Краснодарского края соткут за один день в Анапе

Из маленьких фрагментов мастерицы соткут карту-ковер Кубани. Фото: центр культуры "Родина".

13 сентября, в день 85-й годовщины образования Краснодарского края, на Театральной площади Анапы 44 ремесленницы за один день на глазах гостей и жителей курорта соткут ковер - карту Кубани площадью шесть квадратных метров.

Взгляд с высоты птичьего полета

Идея арт-проекта «В один ковер связующая нить кубанских мастеров объединит» родилась у руководителя народной студии декоративно-прикладного творчества «Деко» анапского центра культуры «Родина» почти случайно. На что похожа Кубань с ее бескрайними полями всех оттенков зеленого, лугами и городами с высоты птичьего полета? Правильно, на лоскутный ковер.

– Ко дню рождения родного края хотелось сделать ему необычный подарок, потому что выступлениями певцов и танцоров никого не удивишь. Сначала была идея мозаики, но потом мы побоялись запутаться в элементах, и тогда пришло решение: нужно соткать ковер-карту, – говорит Любовь Маркарян. – Ведь у каждого из 44 районов Кубани – свой характер, который можно передать оттенком цвета, а потом соединить их все воедино.

Очертания районов края перенесут на ткань-основу с помощью кальки. Фото: центр культуры "Родина".

Один умелец за день вполне может соткать полметра ковра, значит, для арт-проекта потребуется 44 мастера. С утра 13 сентября ремесленники из разных уголков Анапы соберутся на Театральной площади и сядут за ткацкие станки: ткань карты-ковра будет рождаться прямо на глазах зрителей. А затем все 44 фрагмента обкормят и соткут в единый арт-объект – символ благодатной кубанской земли.

Станки изготовят специально

Как технически организовать процесс? Любовь написала презентацию и защитила ее в администрации Анапы, которая выделила деньги на необычное поздравление региона с 85-летием: они пойдут на столы, нити, колки, ткани, кальку и шнуры. А главное - на 44 ткацких станка – по числу участников: их специально изготавливают на одном из предприятий Анапы для арт-проекта. Эскиз будущего ковра тоже уже готов: его мастерица нарисовала сама.

Соткать ковер-карту региона придумала Любовь Маркарян. Фото: личный архив.

– Соткать ковер - карту Кубани я позвала знакомых анапских ткачей, своих учеников. Кинула клич – и еще мастера отозвались, хотя свободные места в проекте пока есть, – продолжает Любовь Маркарян. – Поскольку права на огрехи у мастеров нет, мы уже собирались потренироваться в ткачестве с некоторыми из них и еще будем «репетировать»: времени распускать и заново ткать у нас не будет – уникальный ковер мы создадим в «прямом эфире».

13 сентября ткацкий марафон на Театральной площади Анапы начнется с жеребьевки: ремесленники вытянут билеты с названиями тех районов, чьи очертания они будут ткать, перенесут их абрисы с помощью кальки на ткань и сядут за работу.

Так выглядит эскиз будущего арт-объекта. Фото: центр культуры "Родина".

Ткать мастерицы будут акриловой пряжей по плотной ткани-двунитке: все материалы им предоставят организаторы. Процесс будет сопровождать праздничный концерт, а затем, по словам Любови Маркарян, карту-ковер передадут на хранение в Краснодарский историко-археологический музей-заповедник имени Евгения Фелицына.

БУДЬ В КУРСЕ

Если вы владеете навыками ковровой вышивки и хотите вплести свою нитку в ковер - карту Кубани, то можете подать заявку на участие до 1 сентября 2022 года: +7 (918) 957-74-72, Любовь Маркарян.