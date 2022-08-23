Ярослава обратилась за медицинской помощью. Фото: личный архив пострадавшей

В Краснодаре на голову девушке рухнула панель с крыши многоэтажного дома. 25-летняя Ярослава Шаман отдыхала с сестрой в летнике на Красной, когда ей на голову рухнула длинная доска.

- Из кафе я уезжала на скорой. После обследования выяснилось, что у меня сломана шея и черепно-мозговая травма, - рассказала «КП» - Кубань» пострадавшая.

Девушка получила травмы после падения фасадной доски. Фото: личный архив пострадавшей

Это случилось еще 4 июля. Почти два месяца Ярослава провела на больничном и восстанавливалась, на лечение ушло десятки тысяч рублей. Но до сих пор девушка не может найти виновных. Дом, с которого упала панель, не обслуживает ни управляющая компания, ни ТСЖ, а значит, весь спрос с собственников здания. А они не спешат идти на диалог.

- Участковый закрыл дело, я обратилась в прокуратуру. Собственники не хотят решать спор в досудебном режиме, - сообщила Ярослава Шаман.

Девушка обратилась к юристу, который сейчас будет представлять ее интересы в суде.

- Есть такое понятие, как солидарное взыскание. Определяется круг лиц – допустим, пять собственников - и иск предъявляется им. При предъявлении исполнительного листа взыскатель может получить всю сумму с любого из должников, а они потом сами решают, кто и сколько должен выплатить пострадавшему, - отметил адвокат Максим Ананьев.

Панель сорвалась с третьего этажа. Фото: личный архив пострадавшей

Тем временем сотрудники полиции опросили собственников дома и после того, как собрали материал, отказали в возбуждении уголовного дела.

- Вместе с тем потерпевшей было рекомендовано обратиться с гражданским иском в суд для рассмотрения вопроса о компенсации нанесенного морального и материального ущерба, - прокомментировал ситуацию официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.