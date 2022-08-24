Руководство ФК «Сочи» блокирует переход лучшего игрока чемпионата России

Фото: пресс-служба ФК Сочи

Этим летом футбольный клуб «Сочи» мощно перезагрузился. Буквально за месяц он лишился тренерского штаба и лидеров. Вместе с Владимиром Федотовым они уехали в Москву. Тренер возглавил ЦСКА и перевез с собой помощников и игроков.

Эксперты удивились, почему Федотов оставил на юге России Кристиана Нобоа. По итогам прошлого сезона эквадорец стал лучшим игроком российской премьер-лиги. Он даже получил соответствующую награду.

Но новый сезон полузащитник начал на скамейке. Он не выходил в основном составе «Сочи». А болельщики не понимали, что случилось со звездой «барсов», как загремела на лавку. Ситуацию объяснил сам Кристиан. В интервью «РБ Спорт» он признался, что не исключает переход в ЦСКА или «Зенит». А его мечта – завершить карьеру в Санкт-Петербурге.

По слухам, петербуржцы изучали возможность трансфера. Но отказались от услуг эквадорца после того, как продлили контракты с другими лидерами.

Тем временем Нобоа оставался на скамейке «Сочи». После игры с ЦСКА он не скрывал эмоций: «Не знаю, почему тренер не видит меня в основе «Сочи». Я 4 недели был с командой». Так Кристиан напомнил, что он прошел сборы с «барсами».

Снизить градус пытался тренер «Сочи» Вадим Гаранин. Он заявил, что рассчитывает на Нобоа, как и на любого другого игрока. И отметил, что недопонимания между ним и футболистом не существует.

Только у Кристиана было другое мнение. Он отправлял журналистов к тренеру с вопросами о его отсутствии в составе. Кроме того, сообщил, что не рассчитывает на продление контракта с «Сочи».

Тем временем Вадим Гаранин заявлял, что Кристиан еще не набрал форму. И был прав. После его слов Нобоа вышел в старте в четырех турах и забил четыре мяча. Он сделал дубль в игре с «Ахматом» и по разу огорчил «Пари НН» и «Ростов».

После игры со «Спартаком» эквадорец вновь вышел к прессе и заявил, что боссы «Сочи» не отпустили его в ЦСКА и «Зенит». А тренер заявил, что игрок ответил честно, поэтому «ничего зазорного в этом нет». Спустя неделю Кристиан вновь зажег в медиа. В соцсети он сделал репост записи, где заявлялось, что ЦСКА предложил Нобоа контракт на два года. А он согласился.

«Сочи» эту информацию никак не комментировал. Но уже понятно, что задерживаться на юге лучший игрок РПЛ не планирует.