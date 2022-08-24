Памятник погибшим чудом уцелел. Фото: vk.com/bort85185

В этот день 16 лет назад под Донецком рухнул самолет Ту-154, который выполнял рейс PLK-612. Воздушное судно следовало из Анапы в Санкт-Петербург. Во время непогоды лайнер сорвался в штопор. 85-тонная машина врезалась в землю, оставив после себя лишь огромное пепелище. 160 пассажиров и 10 членов экипажа погибли. Спустя 16 лет после страшной трагедии «Комсомолка» вспоминает историю той катастрофы, потрясшей буквально весь мир и навсегда оставившей шрамы на сердцах родных и близких, потерявших любимых в небе.

Как погибал рейс 612

Одним из свидетелей авиакатастрофы стал Геннадий Урасов. Лайнер рухнул всего в 300 метрах от его пасеки в поселке Сухая Балка.

- В этот день была очень сильная гроза, давно такой не было. Неожиданно я услышал страшный гул. Поднял голову и обомлел: на меня падал самолет! Его крутило в воздухе, - вспоминает ту страшную картину Геннадий Урасов. - Я бросился бежать куда глаза глядят, даже обувь потерял. Потом услышал хлопок и удар о землю. Аж оглох. Наши, кто видел, как самолет падал, сбежались к месту трагедии, чтобы попытаться кого-то спасти. Но даже близко к нему нельзя было подойти, сильно горел...

Уже через 20 минут после падения Ту-154 на место ЧП приехали пожарные. Но вплотную подобраться к разбившемуся лайнеру не смогли. Лишь спустя несколько часов из-под обломков удалось извлечь фрагменты тел 150 погибших.

От самолета осталось пепелище.

- Такого никогда не видел, - признавался тогда один из спасателей. - Дети и их матери буквально сплелись в одно целое. Тела жутко обгоревшие. На лицах - ужас...

Кто виноват в трагедии

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в своих отчетах отмечал, что самолет встретил грозовой фронт. Командир воздушного судна Иван Корогодин решил облететь его сверху. Когда пилот начал поднимать самолет, то стал замечать, что теряет скорость.

- Причиной катастрофы Ту-154М явился вывод самолета при полете в штурвальном режиме на закритические углы атаки и режим сваливания с последующим переходом в плоский штопор и столкновением с землей с большой вертикальной скоростью,— говорилось в итогах расследования, которые озвучила спустя 1,5 года после ЧП правительственная комиссия.

По мнению экспертов, потеря скорости, которую допустил командир экипажа, гарантировала катастрофу.

Уголовное дело по данному факту завершили в январе 2008 года. Экспертиза полностью подтвердила выводы специалистов МАК - виновником трагедии назвали летчика. Но в связи со смертью членов экипажа уголовное дело прекратили.

Мемориал чудом уцелел

На месте падения самолета Ту-154 вскоре после авиакатастрофы появился деревянный крест с надписью «Донбасс скорбит». А спустя ровно год установили монумент в память о погибших пассажирах и экипаже рейса. Из белого бетона создали часть крыла самолета. Рядом поставили мраморные плиты. На них выгравировали фамилии погибших пассажиров рейса PLK-612.Трагедия оборвала жизнь целых семей. После каникул вместе с родителями домой возвращались более 40 детей. Они хотели успеть подготовиться к наступающему учебному году.

На плите выгравировали фамилии всех, кто летел в самолете. Фото: vk.com/bort85185

А еще вокруг памятника высадили 170 берез - по количеству жертв трагедии. И спустя вот уже 16 лет, несмотря на напряженную обстановку в Донбассе, все деревья сохранились. Более того, чудом уцелел и сам мемориал.

- Радует только одно: в памятник не попал ни один снаряд, плиты на месте, а 170 берез продолжают расти все выше и выше, - рассказывал заместитель председателя общественной региональной организации помощи жертвам авиакатастроф «Прерванный полет» Алексей Штейнварг.

У мемориала всегда много цветов. Фото: vk.com/bort85185

КСТАТИ

Компенсации получили все

Родственникам погибших выплатили денежные компенсации в возмещение вреда.

- Мы представляли интересы 60 семей, которые полностью получил компенсации. Все заседания проходили не в Москве, а в Санкт-Петербурге, - рассказывает kp.ru адвокат истцов Игорь Трунов. - Суды мы выиграли. В отношении нескольких семей взыскали 600 тысяч рублей, у других сумма чуть ниже.

ВОСПОМИНАНИЯ

Траурный платок маме приготовила погибшая дочь

30-летняя Наташа Богданова летела из Анапы с 4-летним сыном Игорем

Наташа Богданова отдыхала в Анапе уже не первый раз. Ездила в маленький частный пансионат с родителями и сыном Игорем.

- Мы с дедом решили в этом году не ехать, - объясняет мать Наташи - Галина Богданова. - Пусть, думаем, побудут вместе. А то Игорек все с нами, а мама всегда на работе занята. Она у нас ведь главный бухгалтер...

В тот день с Наташей созвонились. Она сказала, мол, все спокойно - прошли регистрацию, идет посадка.

Но сердце у матери было не на месте.

- Я до этого как раз прибиралась в комнате дочери, - теребя траурно-черный шифоновый платок, говорит женщина. - Захожу, а посреди комнаты этот самый платок и лежит. Наташенька его не любила и не носила никогда. Я даже не знаю, в каких глубинах шкафа он у нас лежал. А тут прямо посреди комнаты оказался. Кто и зачем его достал? Ну уж точно не я. Да и не дед - ему зачем?

Галина Борисовна замолкает. И вдруг тихо так говорит:

- Это Наташа сама мне его приготовила...

ШОК!

После Анапы они хотели пожениться...

Судьба дважды пыталась уберечь Марину и Сергея от беды

Об этом отпуске печорская пара - 25-летняя Марина и 31-летний Сергей Соловьев - мечтали целый год. Ребята хотели ехать в Геленджик, но потом передумали и в начале августа поехали в санаторий в Анапу.

И на борту рейса № 612 Марина и Сергей тоже могли не оказаться. Ведь сначала они собирались вернуться домой, в Печору, через Москву, а после решили лететь через Питер - в Киришах Ленинградской области живут родители Сергея. Вот и захотел он познакомить родных с девушкой, на которой собирался жениться...

Сергей приехал в Печору в 1995 году, после Санкт-Петербургской академии гражданской авиации. Работал в местном аэропорту диспетчером службы движения. Там познакомился с Мариной - техником по аэронавигационной информации. Она уже успела побывать замужем, от первого брака у нее остался сынишка.

Ребят все считали прекрасной парой - молодые, дружные, красивые, на работе любят и ценят.

- Мы просто сначала не поверили, что это наши Марина и Сережа! Ждали их из отпуска, думали: вот сейчас приедут, расскажут, когда же свадьба... Как же теперь ее малыш будет без мамы?! - рассказывала нам начальница отдела кадров Печорского аэропорта.

Сегодня друзья погибших вспоминают: в день рождения сынишки, 19 августа, Марина позвонила маме из Анапы и сказала, что они с Сережей летят в Питер.

- Голос у нее был очень грустным!

Сначала мама решила, что дочь сильно скучает по малышу, которому исполнилось два года. А сегодня близкие гадают: Марина скорее чувствовала беду...

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