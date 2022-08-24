На Кубани нашли клад монет, собор и могилу жрицы Афродиты

Археологи находят на раскопках предметы разных эпох. Фото: музей "Фанагория".

Полевой сезон у археологических экспедиций на территории Краснодарского края в самом разгаре. «КП» - Кубань» писала об их находках, сделанных нынешним летом: это древние слоны и гигантские саламандры в Белореченском районе, античная башня под Новороссийском. В Тамани находки приблизили исследователей древности к датировке гибели византийского города Фанагурис, а медальон Афродиты может стать сенсацией в научном мире.

По золотой монете установили дату гибели города

Фанагорийская экспедиция Института археологии РАН ведет раскопки одного из районов древнего города на нижнем плато. Сейчас раскапывают раннесредневековые слои со следами сильного пожара VI в., когда город был византийским и в нем жили первые христиане.

Византийская винодельня рядом со средневековым собором, который еще предстоит раскопать. Фото: ИА РАН.

– Пожар мы связываем с сообщением известного византийского историка Прокопия Кесарийского о разрушении местными племенами двух боспорских городов: Кепы и Фанагуриса, то есть Фанагории, – рассказал «КП» - Кубань» руководитель Фанагорийской экспедиции ИА РАН Владимир Кузнецов. – Дата этого события была неизвестна, но найденный нами клад золотых византийских монет, одна из них чеканена императором Юстинианом I, позволяет предположить время падения Фанагории: между 545 и 554 годами.

Клад монет, по которому ученые предположили дату гибели Фанагории. Фото: ИА РАН.

Еще в слое пожара археологи обнаружили предметы, относящиеся к раннему христианству: два мраморных резервуара-купели для крещения, алтарный стол с арочной каймой, две ионические капители, бронзовый крест, обломки тарелок с крестами.

– Эти находки свидетельствуют, что рядом находился кафедральный собор, открыть который нам еще предстоит, – добавляет Владимир Кузнецов. – Очевидно, ему принадлежали обнаруженные в слое пожара небольшая винодельня, где делали вина для причастия, и глиняные бочки-пифосы, запечатанные глиняными пробками амфоры с зерном и другие продукты, а также потерянные в момент набега кочевников кошельки с монетами.

Медальон с богиней и зодиаком

В музей-заповедник «Фанагория» в станице Тамань недавно поступили первые находки с раскопок: медальон с изображением женского божества и знаков зодиака нашли в одном из погребений фанагорийского некрополя вдоль древней дороги из города.

Медальон и бусы из погребения жрицы Афродиты. Фото: музей "Фанагория".

– Их нашли в погребении женщины 45-50 лет, которое мы датируем II-I веками до н. э. Вместе с ней похоронили бронзовое зеркало, ножницы, нити бус, несколько бронзовых монет, два бронзовых перстня, серьги в виде голубя, красноглиняный кувшин, а также серебряный медальон с изображением богини и знаков зодиака, – объясняет начальник отдела учета, комплектования и хранения музейных фондов Мария Чашук.

Археологи считают, что женщина могла быть служительницей культа Афродиты, поскольку, вероятнее всего, на медальоне изображена именно Афродита – одна из самых почитаемых богинь древнего Боспора. Изображение гороскопа вокруг женской фигуры позволило ученым предположить, что мастер стремился подчеркнуть небесную ипостась богини Афродиты, чье имя в переводе с древнегреческого означает «небесная».

– Другие предметы из погребения также имеют связь с культом Афродиты. Серьги в виде голубя и зеркало являются частыми атрибутами Афродиты, – добавляет Мария Чащук. – Аналогов медальона с Афродитой и знаками зодиака на территории Боспора не находили. Подобный предмет хранился в Керченском музее, но был утрачен в Великую Отечественную войну и нам известен только по фотографии.

Сети с такими грузилами древние рыбаки забрасывали в реку Кубань. Фото: музей им. Фелицына.

БУДЬ В КУРСЕ

Рыбалка до нашей эры

Редкие археологические находки, сделанные недавно в центральных районах Кубани, сейчас можно увидеть на выставке «Большой улов» в Краснодарском историко-археологическом музее-заповеднике имени Евгения Фелицына (ул. Гимназическая, 67). На пятисантиметровый крючок из железной проволоки IV века до н. э. - III века н. э. ловили гигантских осетров, а каменные грузила для сетей сделаны около 2000 лет назад.