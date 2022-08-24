Воздух не остывает. Кавказский фен усугубил адскую жару в Сочи

Спасение в такой зной люди находят лишь в воде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Август кочегарит не на шутку. От установившейся знойной погоды изнывают жители и гости на всей территории Краснодарского края. При этом сильная жара стоит даже на побережье, где традиционно люди находили спасение. Так, в Сочи отметки зашкаливают. Рекордов пока нет, но вот уже четыре дня подряд температурные значения серьезно отклоняются от нормы. 22 августа отметки были выше средних показателей на 2,7 градуса, 23 августа - уже на 3,3 градуса. Повышение фиксируют и 24-го числа. Синоптики объяснили причины невыносимой жары в Сочи.

- Уникальное расположение Большого Сочи у склонов Большого Кавказского хребта иногда становится причиной образования в регионе феновых ветров, - говорят в центре погоды «Фобос».

Фен - это теплый и сухой стоковый ветер, часто сильный, порывистый, дующий с гор в подветренные долины. Особенность его в том, что ветровой поток, встречая горную преграду, начинает подниматься по склону, при этом наблюдается охлаждение воздуха. Но, переваливая вершину, ветровой поток опускается вниз по склону и, наоборот, начинает интенсивно прогреваться и высушиваться. Это, естественно, сказывается на температуре воздуха, который раскаляется.

- Причем изменения температуры и относительной влажности воздуха могут быть быстрыми и резкими, - объясняют метеорологи. - При опускании на каждые 100 м воздух нагревается примерно на 1°. Обычно фен продолжается менее суток, но иногда длительность доходит до 5 суток.

Похожую ситуацию сейчас специалисты как раз наблюдают в городе-курорте.

- Накануне температура воздуха в Сочи перешагнула через 30-градусную отметку, - уточняют в центре погоды «Фобос». - Местами значения в пределах +35-37 градусов ожидаются в дневные и вечерние часы 24 и 25 августа.

Напомним, из-за сильной жары в МЧС распространили штормовое предупреждение.

- Старайтесь днем чаще находиться в тени или в помещении. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма, - посоветовали в краевом ГУ МЧС.