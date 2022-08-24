Потерявшаяся старушка питалась семенами сои на полях Кубани

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Тихорецком районе Кубани в августе пропала 75-летняя женщина. Она вышла из дома и назад не вернулась. Тревогу сразу же забили родственники бабушки, написали заявление в полицию и сами стали прочесывать местность. Но поиски не увенчались успехом.

Спустя три дня во время обхода территории в соседнем Павловском районе полицейский случайно заметил старушку в лесополосе. Оказалось, что это именно та 75-летняя жительница Тихорецкого района, которую искали уже три дня.

- Во время обхода в станице Старолеушковской участковый уполномоченный полиции капитан Григорий Бежко заметил в лесополосе пожилую женщину. Во время беседы полицейский установил ее личность и доставил в отдел для выяснения всех обстоятельств. Выяснилось, что пенсионерка страдает кратковременной утратой памяти. Выйдя из дома, она заблудилась и просто шла, куда глаза глядят, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Старушке приходилось ночевать под деревьями. Она рассказала – чтобы выжить, ей пришлось питаться семенами сои. Предварительно, женщина прошла больше 15 километров.

В настоящее время бабушку передали родственникам, она чувствует себя хорошо, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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