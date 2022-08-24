В Новороссийске закрыли пенную дискотеку, загрязнявшую Суджукскую лагуну

Пенная дискотека под Новороссийском загрязняла две акватории: лагуны и моря. Фото: соцсети Екатерины Сербиной.

В середине лета около поселка Алексино в Новороссийске открылась пенная дискотека. И буквально сразу местные экологи забили тревогу. По их словам, «химия» из пляжного аттракциона не только попадала в Черное море, но и загрязняла воды особо охраняемой природной территории Суджукская лагуна.

«Стиральный порошок» капитана Дрейка

Суджукская коса – узкая полоска суши между морем и лагуной с пляжем «Алексино». Одних только птиц здесь живет десятки видов: утки, лысухи, серая цапля. Местные экоактивисты много лет вручную соединяют озеро и море прораном, восстанавливая природный баланс. Каково же было их удивление, когда в середине июля на косе заработал новый аттракцион: «Пенная дискотека капитана Дрейка».

Цапли в лагуне. Фото: соцсети Екатерины Сербиной.

– Водный кодекс РФ предусматривает 50-метровую охранную зону для памятников природы, которым является лагуна, а пенный аттракционом стоял прямо в ней. Как он работает? Пеной на основе химического раствора, похожего составом на стиральный порошок, стреляют из специальной пушки, – говорит экоактивист Екатерина Сербина. – Когда часовое шоу заканчивается, в течение часа-полутора пена оседает, просачивается в почву и гальку, ветром ее уносит на сотни метров в море и озеро, где у берега сквозь склизкую плотную пленку всплывают вверх брюхом десятки карасей.

Однажды утром на берегу Суджукской лагуны общественники нашли мертвую болотную черепаху – исчезающий вид, внесенный в Красную книгу России. Активисты, среди которых есть члены экологического совета при главе Новороссийска, связались с инспектором Управления ООПТ Краснодарского края, вызвали полицию – и продолжили бить набат.

Краснокнижная черепаха, которая погибла в лагуне. Фото: соцсети Екатерины Сербиной.

Передвинуть нельзя снести

Еще до массовой гибели рыбы и краснокнижной черепахи общественники встречались с владельцами пенного шоу и пытались урезонить их. После того как экологи зафиксировали гибель рептилии, те согласились передвинуть свой аттракцион за границы особо охраняемой природной территории. Одновременно, по словам экоактивистки, выяснилось, что работа аттракциона не была согласована с Минприроды Краснодарского края.

Пена от дискотеки разлеталась на сотни метров. Фото: соцсети Екатерины Сербиной.

В начале августа пенное шоу отодвинули от Суджукской лагуны в сторону Черного моря: владельцы пообещали нарастить его борта, исключить разнос пены ветром и сливать мыльный раствор только в городскую канализацию. Однако ливневка на пляже «Алексино» тоже выведена в лагуну!

Все, что осталось от пенной дискотеки. Фото: соцсети Екатерины Сербиной.

– По факту гибели краснокнижной черепахи мы направили обращение в ООПТ «Суджукская лагуна», сообщили органам власти Новороссийска, Азово-Черноморской природоохранной прокуратуре, – добавляет Екатерина Сербина. – И недавно случилась маленькая победа: аттракцион, который разносил пену по лагуне и пугал ее обитателей громкой музыкой, закрыли и демонтировали.

КОНКРЕТНО

Вред природе на 15 млн рублей

– Проверка выявила факты загрязнения земельных участков сельскохозяйственного назначения в районе поселка Алексино Новороссийска. Вред составил более пятнадцати миллионов рублей, – рассказали «КП» - Кубань» в Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуре. – По результатам направленных природоохранной прокуратурой материалов возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, связанным с отравлением и загрязнением земли продуктами хозяйственной деятельности.