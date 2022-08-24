97-летняя фронтовая медсестра из Краснодара шьет на машинке и воспитывает пятерых правнуков

Несмотря на возраст, Надежда Семеновна сама управляется с делами по дому и даже шьет. Фото: скриншот видео

Ветерану Великой Отечественной войны Надежде Топтуновой 97 лет. Несмотря на преклонные годы, пожилая женщина полна сил, воспитывает пятерых правнуков и шьет на машинке. Признается, что раньше еще и вышивала, но в последнее время подводит зрение.

- Я шью всю жизнь. Сейчас, конечно, меньше, но могу и наволочку за пару часов сметать, - говорит фронтовик.

Надежда Семеновна ушла на фронт сразу после 10-го класса. Как и ее друзья, услышала по радио слова Молотова о начале войны и сразу отправилась в военкомат.

Фронтовые снимки. Фото: скриншот видео

- Все два класса из нашей школы в Россоши Воронежской области ушли добровольцами, - вспоминает Надежда Топтунова. – Я попала на курсы медсестер, за три месяца научилась останавливать кровь, делать перевязки и попала в госпиталь под Курск.

Ветеран Великой Отечественной войны вспоминает, как много было раненых в первые месяцы. Школа, где лечили солдат, была полностью занята под палаты, военные лежали на носилках даже на стадионе на улице. Работы хватало, но Надежда и ее коллеги старались отвлечься от суровых будней.

- Был постоянный поток раненых. Казалось, что работу никогда не переделать. Брали перерывы, в школьном спортзале устраивали танцы и праздники, - признается пенсионерка.

Победу Надежда Топтунова встретила в Австрии под Веной. Госпиталь не сразу расформировали, и молодая девушка осталась там. Ехать было некуда.

- Дом разбомбили, мама и брат погибли. Я решила остаться и работать, а потом встретила своего будущего мужа, - говорит Надежда Топтунова.

Надежда Семеновна в окружении правнуков. Фото: скриншот видео

Сергей Ефимович был военным. На фронте он был с первых дней, защищал Москву. Молодой человек служил в то время в войсках правительственной связи. После свадьбы Надежда Семеновна объехала с мужем всю страну. Их двое детей появились на свет на Украине, один – в Майкопе. После скитаний по гарнизонам семья решила осесть в Краснодаре.

- Всего и не расскажешь, что со мной было, ведь жизнь получилась длинная, - рассказывает ветеран. – Хочу, чтобы не только о нас помнили, но и о тех ребятах, кто сейчас участвует в спецоперации на Украине, чтобы их подвиги остались в нашей памяти.