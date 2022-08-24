Тренер ФК «Краснодар» объяснил, почему звезда команды сбежала в Израиль

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Неделю назад Магомед-Шапи Сулейманов стал игроком «Хапоэля». В прошлом сезоне команда из Беэр-Шева взяла серебро чемпионата Израиля. И ворвалась в квалификацию Лиги конференций УЕФА. Но не учла, что ей не хватает футболистов для игры на два фронта. Так она вышла на Шапи.

Прошлый сезон Сулейманов провел в Турции. Он бегал за местный «Гиресунспор». В 31 матче Суперлиги форвард вонзил три мяча, отдал одну передачу и получил четыре желтые карточки. И убедил руководство его оставить. Но «Краснодар» вернул воспитанника.

Только заиграть в родном клубе нападающий не сумел. За месяц он отбегал всего 128 минут (из 360 возможных). В последнем туре Шапи выскочил на замену за мгновения до свистка. И казалось, уже тогда принял решение об отъезде.

О трансфере сразу заговорил агент игрока. А позже об уходе объявил уже «Краснодар». Он заявил, что нынешний сезон футболист закончит в Израиле. Его соглашение с «Хапоэля» рассчитано до 15 июня 2023 года.

Уход Шапи стал неожиданностью даже для главного тренера «Краснодара» Александра Сторожука. Об этом ему сказало руководство клуба.

- У него все было индивидуально. Как тренер я на него рассчитывал, как и на любого другого игрока, – рассказал специалист в интервью Metaratings.

Также тренер признался, что переход случился очень быстро. То есть он занял не больше пары дней.

- Наверное, он хотел получать больше времени, как и любой игрок. Быть в основном составе, – заключил Сторожук. – Но не так много времени прошло, чтобы сказать, что он не проявил себя. Ему немного не хватило терпения. И тут уже дело выбора. Мы никогда не говорили ему, что он нам не подходит.

Кстати, за сезон футболист получит около 300 тысяч евро. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По окончании аренды израильский клуб получит право выкупа футболиста за 1,3 млн.