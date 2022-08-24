Как в пустыне. Синоптик огорошила прогнозом погоды на Кубани в конце августа

Жара не собирается отступать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Адское пекло царит в Краснодарском крае последние несколько недель. Невыносимо жарко и в центральной части региона, и на его окраинах. Духота накрыла даже побережье, где, как правило, жители и гости края могли вздохнуть.

Огромный антициклон, погрузивший регион в тропический зной, и не думает слабеть. Наоборот – он расширяется! В ближайшие дни на Кубани будет жарко, как в пустыне.

- 25 августа на территории края малооблачно, без осадков. Местами ожидается пыльная буря - прогнозируем ее в северо-восточной части региона, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова. - Ветер будет восточный 7-12 метров в секунду, местами порывы - до 17-22 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +18 до 23 градусов. В юго-восточных предгорных районах ожидается +15...20 градусов. В дневные часы воздух раскалится до +34...36 градусов.

- Температура воздуха ночью на побережье Черного моря будет держаться на отметках 20-25 градусов, на участке Анапа-Геленджик +23...28 °С, - добавляет Светлана Попова. - Днем температура поднимется до +30...35 градусов.

При этом метеоролог отмечает, что местами на участке Джубга - Магри прогнозируется сильная жара до +37...38 градусов.

- Серьезного похолодания до конца недели точно не ждем. Однако 26 и 27 августа все же прогнозируем понижение температуры, - говорит «КП» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова. - По прогнозам, отметки снизятся на 2-3 градуса. То есть по краю температура будет колебаться от 30 до 35 градусов.

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