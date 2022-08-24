На Кубани 23-летний водитель ВАЗа уходил от полицейской погони и попал в ДТП

Скриншот с оперативного видео

Во время погони 23-летний водитель на ВАЗе попал в ДТП в Курганинском районе. Его задержали полицейские. А начиналось все с нарушений правил движения, о которых в полицию сообщили неравнодушные жители.

- В дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о том, что по улице Серикова «девятка» нарушает правила, при этом на авто нет государственных регистрационных знаков, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После наводки к месту выехал наряд полиции. Они остановили ВАЗ, за рулем находился 23-летний парень, который вел себя неадекватно.

- Полицейские потребовали предъявить документы и выйти из машины. Но водитель оказал сопротивление, ударив полицейского, после чего попытался скрыться, - добавили в краевом МВД.

Лихач на «девятке» хлопнул дверью и дал по газам. Сотрудники полиции начали преследование, через несколько минут к ним подключился еще один наряд ДПС. Погоня закончилась аварией.

- Автомобиль двигался на высокой скорости, опасно маневрировал и провоцировал аварийные ситуации. На требование госавтоинспекторов остановить машину водитель не реагировал. На пересечении улиц Демьяна Бедного и Мира он не справился с управлением, машина врезалась в дорожное ограждение, - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Момент аварии попал в объектив камеры патрульной машины. На кадрах видно, как после случившегося парня положили на землю. Позже выяснилось, что 23-летний водитель был ранее судим, кроме этого, он не имел водительского удостоверения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

- В отношении правонарушителя составлено семь протоколов об административных правонарушениях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - подчеркнула Ирина Волк.

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