Инновации для родного предприятия

Фото предоставлено: ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

Очередная рационализаторская идея работника Туапсинского НПЗ Евгения Шурыгина внедрена на заводе. Рацпредложение позволит экономить до 2 млн рублей ежегодно.

Лучший рационализатор предприятия по итогам 2020 и 2021 годов Евгений Шурыгин летом этого года стал инициатором модернизации «Устройства разгрузочной линии насосных агрегатов Р-1008/А,В».

- Я проработал более восьми лет на ЭЛОУ-АВТ-12 и хорошо узнал особенности работы оборудования установки. Например, была выявлена проблема повышенной вибрации насосного агрегата, - рассказывает Евгений. - После изучения документации во время мозгового штурма появилась идея, как привести в норму показатели вибрации на низких загрузках.

Идея была оформлена в качестве рационализаторского предложения. Она прошла методичную и кропотливую проработку. В настоящее время на заводе уже идет реализация проекта, итогом которого станет сокращение количества ремонта торцевых уплотнений насосного агрегата и количества переходов на резервный насос для проведения центровки насосного агрегата с электродвигателем.

Предполагается, что внеплановые ремонтные работы сократятся в 2 раза. Уменьшение количества ремонта повлечет за собой сокращение использования запасных частей к торцевому уплотнению, комплект которых стоит по приблизительным оценкам около 1 млн рублей. Кроме того, реализация проекта положительно повлияет на объем трудозатрат, поскольку подготовка насосного агрегата Р-1008/А,В всегда отнимает значительное количество времени и сил.

Для Евгения Шурыгина это далеко не первый реализованный проект. За время работы на ЭЛОУ-АВТ-12 он подготовил 23 заявки на рацпредложения, 19 из которых являются его личными идеями. 3 проекта уже внедрены в производственный процесс, еще 5 находятся на этапе проектирования.

Лучший новатор Туапсинского НПЗ пришел на завод слесарем по ремонту технологических установок.

- Когда я перевелся на ЭЛОУ-АВТ-12 оператором, то на установке завершался этап строительства, велись опытные испытания, а затем начался процесс запуска в эксплуатацию, - рассказывает Евгений. - Поэтому производственный процесс удалось изучить досконально.

Рацпредложения Е. Шурыгина затрагивают самые разные направления: совершенствование технологии переработки нефти, улучшение схем наружного освещения, системы очистки оборудования, автоматизации процессов и условий труда.

Сегодня Евгений занимает должность начальника цеха по отгрузке и хранению сжиженных углеводородных газов Туапсинского НПЗ, где также продолжает вести активную рационализаторскую деятельность, направленную на улучшение применяемых технологий, процессов и условий труда персонала.

- Каждый, кто любит родное предприятие, будет заботиться о его процветании, - уверен новатор.