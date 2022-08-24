Николай Стариков: Спецоперация России – святое дело защиты соотечественников

Николай Стариков подробно проанализировал начала спецоперации; публицист уверен, что Донбасс будет свободным и вместе с Россией. Фото: официальный сайт публициста.

По приглашению Председателя Совета Регионального отделения социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ в Краснодарском крае Дениса Хмелевского на Кубань приехал известный политический деятель и писатель Николай Стариков, который встретился с жителями Краснодара и Тихорецкого района. Речь на встречах шла о значении специальной военной операции России в Украине, ее причинах и следствиях.

– У нынешнего украинского режима, безусловно, существовал план нападения на Донбасс и Крым: он считает эти территории своими и собирается вернуть – об этом написано в их конституции, военной доктрине. Очевидно, что на Донбассе готовился основной удар, а вот украинские планы атаки Крыма некоторые недооценивают, – говорит Николай Стариков. – Недавно в Украине возбудили уголовное дело из-за того, как легко российская армия вошла в Херсонскую область. Что произошло? Херсонская область, готовясь к атаке на Крым, сняла минные заграждения, и в этот момент наши военные спокойно вошли туда по разминированным территориям. Вопрос: сможет ли украинский режим найти виновных? Нет, конечно, иначе ему придется самому себя поймать за руку и признать подготовку удара по Крыму.

О причинах демилитаризации Украины

– Демилитаризация – термин, который вошел в нашу жизнь. Военная машина Украины местами буксует, местами укрепилась благодаря поставкам западного вооружения, но она еще не сломлена. Мы видим, как медленно, но верно идет процесс освобождения Донбасса. Насколько мы можем судить, план украинского режима состоял в том, чтобы ворваться в Донецк и Луганск и, не стесняя себя никакими средствами, сровнять города с землей вместе с жителями.

Ударив по Донецку, Луганску и Крыму украинская армия перешла бы к обороне и говорила, что российская армия на нее напала. Она бы исходила из западного понимания нахождения российских войск в Крыму как оккупации. Поэтому наш верховный главнокомандующий Владимир Путин принял решение спутать карты агрессора и не допустить очередного 22 июня 1941 года: дальше началась специальная военная операция и все пошло не так, как планировали американцы.

Об исторических аналогиях

– Спецоперацию можно сравнить с тем, что происходило в 1943 году на Курской дуге, когда советская армия накрыла артиллерийским огнем изготовившихся к наступлению немцев во время операции «Цитадель». Россия сейчас предотвратила новое 22 июня 1941 года, ослабила агрессию Украины, но ею построена достаточно мощная военная машина: в нее вложены большие деньги Запада. Военные поставки Украине стран Запада и санкции в отношении России начались так быстро, что их невозможно было подготовить за день-два: значит, они были спланированы заранее – Запад этот конфликт провоцировал.

Украинская сторона говорит, что воюет с Россией восемь лет, но, обратите внимание, войну не объявляет, хотя ведет всеобщую мобилизацию и призывает в армию женщин. Почему? Потому что состояние войны имеет юридические последствия. Если Украина объявит войну России, военный блок ОДКБ, согласно союзным договорам, отправит в зону конфликта свои войска. Именно в юридической плоскости лежат те последствия, которых киевский режим хотел бы избежать. Российская власть хочет избежать самого состояния войны.

Ведь, по сути, что произошло? Была захвачена целая страна, и десятки миллионов наших соотечественников оказались в ситуации, когда их принуждают к националистической идеологии. Ровно то же самое произошло в Германии в 1930-х годах: она была захвачена нацистами, после чего всех немцев отправили на войну – большинство ее не хотели. И освободить немцев можно было только путем слома фашистского государства.

О дате окончания спецоперации

– Эта ситуация, конечно же, скоро будет изменена: очень правильно, что не называется точная дата окончания специальной военной операции, а ее цели даются широкими мазками. Политика – искусство возможностей, как известно: баланс того, что мы хотим и того, что может сделать Россия, – очень тонкая вещь.

О судьбе Донбасса

– Пока идет освобождение народа Украины, встает вопрос устройства тех территорий, которые уже очищены от националистов. Что их ждет: воссоединение с Россией? Статус народных республик и в дальнейшем? Мы можем только прогнозировать, что будет происходить, потому что руководство России оставляет свободу маневра для решения тех задач, которые сегодня перед ним стоят.

О долге россиян

– Задача каждого сейчас – поддерживать позицию верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина, помогать нашим Вооруженным силам и добровольцам, которые едут в Донбасс. Мы видим, что политическое руководство нашей страны хочет достигнуть спецоперацией тех целей, которые ставит перед собой, без всеобщей мобилизации – и так и будет.

БУДЬ В КУРСЕ

Николай Стариков – общественный и политический деятель, публицист, блогер, автор 20 книг: «Кто убил Российскую империю? Главная тайна XX века», «Национализация рубля…» и других, основатель общественного движения «Великое Отечество», член Центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду». Занимается благотворительностью в Донбассе.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Краснодарском крае».