На Кубани детскому саду присвоили имя казака - участника спецоперации

Казачьему детскому саду поселка Кубанского присвоено имя казака-участника СВО. Фото: пресс-служба ККВ.

На Кубани детскому саду присвоено имя казака, погибшего во время исполнения служебного долга на Украине. Войсковой старшина Александр Кальницкий с 2005 года проживал в Новопокровском районе. Будучи казаком-наставником детского сада № 3 в поселке Кубанском, атаман Кальницкий добился того, чтобы дошкольное учреждение получило статус казачьего.

- Я лично знал Александра Ивановича и работал вместе с ним. Он был офицером-казаком, военным человеком. Присвоение имени Александра Кальницкого этому детскому саду сохранит память о нем в наших сердцах, - рассказал атаман Кавказского казачьего отдела подъесаул Олег Федотов.

Александру Кальницкому было 60 лет. Фото: t.me/vlasovkuban

Атаман Новопокровского районного казачьего общества Александр Кальницкий до спецоперации занимал должность заместителя главы района и занимался вопросами казачества и военно-патриотического воспитания.

- Он прошел путь от военного инженера до командира подразделения и имел статус «ветеран боевых действий». В 2012 году стал командиром казачьей дружины, был участником операции по воссоединению Крыма с Россией. На момент гибели исполнял обязанности замначальника штаба казачьего отряда «Кубань» Кубанского казачьего войска, - рассказал вице-губернатор, атаман ККВ Александр Власов.

Вдове погибшего передали посмертную награду мужа. Фото: t.me/vlasovkuban

Погиб Кальницкий 17 мая 2022 года от осколочных ранений. Ему было 60 лет. Вдове Надежде Кальницкой передали наградной крест «За заслуги перед казачеством России I степени», которым казака наградили посмертно приказом атамана Всероссийского казачьего общества казачьего генерала Николая Долуды.