В лиманах будут выкашивать траву и камыши, мешающие рыбе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани численность судака увеличат с помощью белого амура. В пойме реки Челбас ученые провели анализ современного состояния лиманов. Об этом сообщил «Дикий Юг».

В первую очередь исследовали 1321,5 га Кущеватого лимана. Также изучили 1918,9 га Горького и 2041,1 га Сладкого лиманов. В них оценили ситуацию с воспроизводством рыб, которые обитают в прибрежьях морей и мигрируют на нерестилища в низовья рек. Речь идет о вобле, леще, сазане и других.

Благодаря исследованиям ученые сделали вывод, что за счет оптимизации хозяйственной деятельности на водоемах и проведения определенных мелиоративных работ можно в несколько раз повысить воспроизводственный потенциал некоторых видов рыб.

- Согласно наблюдениям, в последние годы средняя численность судака и тарани в Челбасских лиманах составляла 6700 экз./га. При этом соотношение судака и тарани находится в пределах 1:7. Еще 50 лет назад численность молоди судака в них была в 3,5 раза выше, чем тарани, - уточнили в «Диком Юге».

По одной из версий, основной причиной снижения эффективности воспроизводства судака в Челбасских лиманах является их высокая зарастаемость. В воде фиксируется высокое количество водной и воздушно-водной растительности, которая часто сочетается с низкими объемами поступления пресной воды. Особенно часто это происходит в маловодные годы.

Чтобы этого избежать, ученые разработали рекомендации по повышению рыбопромысловой и воспроизводственной продуктивности лиманов.

- Основные мероприятия включают в себя: перекрытие в водозащитном валу между лиманом Кущеватый и Западной подгруппой Челбасских лиманов нескольких проранов; контроль работы гидросооружения Челбасского гирла для поддержания оптимальных уровней воды в водоемах в период воспроизводства и нагула водных биоресурсов, - сообщили в «Диком Юге».

Кроме того, необходимо ежегодно выкашивать растительность на путях миграции полупроходных рыб из моря в лиманы. То же самое будет делаться и в обратном направлении.

Также в лиманы Горький и Кущеватый начнут ежегодно запускать белого амура на втором году жизни. Все это будет делаться согласно разработанному рыбоводно-биологическому обоснованию с целью создания оптимальной биомассы погруженной водной растительности на нерестилищах.