На Кубани после драки с перестрелкой задержали 6 человек с тремя пистолетами и автоматом

Фото: соцсети

Вечером 24 августа в курортном поселке Лермонтово Туапсинского района случилась массовая драка с перестрелкой. Очевидцы сообщили, что конфликт произошел около пяти часов вечера на территории гостиницы «Экватор» на улице Ленина.

- Около 17 часов в дежурную часть поступило сообщение о конфликте на территории гостиницы в поселке Лермонтово. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские пресекли драку, - говорится в официальном комментарии ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В МВД добавили, что конфликт с дракой произошел на бытовой почве. Местные жители, побывавшие на месте ЧП, в соцсетях причиной перестрелки называют религиозные разногласия. Известно, что после разборок серьезно пострадали три человека, они в тяжелом состоянии.

Стрельбу и крики было слышно за несколько десятков метров. Отдыхающие прятались в номерах даже в соседних отелях. На место приехали сразу несколько нарядов полиции. Чтобы задержать участников бойни, силовики перекрыли улицу.

- С места происшествия госпитализированы трое мужчин с телесными повреждениями различной степени тяжести. Сотрудники полиции изъяли три травматических пистолета, нож и охолощенный автомат Калашникова, - отметили в региональном МВД РФ.

Перед случившимся вооруженные люди попали в объективы камер наблюдения в Лермонтово. Фото разлетелось по сети. Предположительно, именно мужчины на снимке участвовали в перестрелке.

Кадры с уличных видеокамер

Кроме этого, появилось видео во время задержания участников конфликта силовиками. Мужчины били друг друга лопатами, швабрами и даже кидались цветочными горшками. А на кадрах после бойни видно, как три окровавленных человека лежат на полу.

В настоящее время сотрудниками полиции установлены все участники конфликта, 6 человек доставлены в отдел. Выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

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