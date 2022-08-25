Бизнесмен из Краснодара поставил гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР на полмиллиона рублей

Сергей Потынга помогает жителям ДНР и ЛНР. Фото: https://t.me/dobro_kuban

Краснодарский край помогает жителям ДНР и ЛНР продуктами, лекарствами, учебной литературой. Забитые фуры с гуманитарной помощью каждый месяц отправляются на освобожденные территории.

Предприниматель из Краснодара Сергей Потынга три раза участвовал в сборах. Доброволец закупал тушенку на огромную сумму. Привозил медикаменты для жителей освобожденных территорий и больниц ЛНР. Все лекарства обходились Сергею в 300 тысяч рублей.

Потынга постоянный благотворитель «Добро и дело». Третья поездка с гуманитарной помощью на Донбасс происходит во многом благодаря Сергею. В этот раз бизнесмен закупил лекарства, носители для карт и продукты на 500 тысяч рублей.

- А кто, если не мы, будет помогать? Там наши люди, все просто. Им нужна наша помощь. Я не мог остаться равнодушным. В ЛДНР много пожилых людей и детей. Они нуждаются в нас, - рассказывает Сергей Потынга.

Все медикаменты организация передаст в больницу вместе с зампредседателя правительства ЛНР Анной Тодорой. Сергея Потынгу здесь знают как скоромного и удивительного человека. Если что-то требуется, он обязательно купит. Мужчина недавно передал мебель со своего производства мальчику с ДЦП в Макеевку.

Сергея Потынгу всегда благодарят со слезами на глазах. А он смущенно улыбается и пожимает плечами, отвечая: «Это мой долг».