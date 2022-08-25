Бывших полицейских осудили за вымогательство 1 млн рублей у жителей Сочи

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Сочи рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местных жителей. Двух экс-полицейских и их знакомого признали виновными в вымогательстве. Также один из правоохранителей обвинялся в мошенничестве. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Из материалов суда следует, что в 2020 году 24-летний и 30-летний мужчины были сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Сочи. В мае этого же года они вместе со своим знакомым решили легко заработать. Обвиняемые придумали план, как можно получить 1 миллион рублей. Взять деньги они решили у первых попавшихся прохожих.

- Встретив мужчин на улице, фигуранты, применив насилие, усадили их в свой автомобиль и угрожали, что в случае отказа создадут все необходимые условия для привлечения их к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Однако у потерпевших не было такой крупной суммы. Вымогателям мужчины передали 90 тысяч рублей. Экс-полицейские и их знакомый были удовлетворены и такой суммой. Деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

-Также один из сотрудников полиции обвинялся в совершении мошенничества, - отметили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в феврале 2020 года 30-летний экс-полицейский пообещал помочь подсудимому за денежное вознаграждение. Мужчина заявил, что у него якобы есть связи в суде. Бывший сотрудник полиции уверил подсудимого, что за 500 тысяч рублей он не сядет в тюрьму. Мужчина получил всю сумму и потратил на свои нужды.

- В судебном заседании подсудимые вину не признали, отказавшись от показаний, - заявили в пресс-службе судов.

30-летнего мужчину приговорили к 6 годам тюрьмы, а его сообщников к 4,5 и 3 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.