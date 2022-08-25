День рождения Геленджика будут праздновать в предстоящие выходные. Фото: пресс-служба города-курорта

День города Геленджика 2022 пройдет 27 и 28 августа. Праздничные мероприятия охватят весь курорт и начнутся со спортивных состязаний. В 8 часов утра в знаменитой бухте стартует парусная регата «Сила ветра».

Программа праздника 27 августа

В 10 часов откроется несколько праздничных локаций. На Центральной площади состоится торжественная церемония. Здесь же весь день будет работать выставка декоративно-прикладного творчества. В сквере «Город сказок» пройдут кукольные спектакли для всей семьи.

В это же время в Первомайском сквере ТОСы покажут инсталляцию «Желаем счастья вам!», на площади Лермонтова соберутся участники музыкально-поэтического марафона «Тебе, любимый Геленджик», на Ярмарочной площади начнется творческая программа коллективов внутригородских округов Геленджика. Тех, кто увлекается историей, ждут в краеведческом музее, где можно нанести визит основателю курортного дела в городе – доктору М. Ф. Сульжинскому.

В 11 часов в разных микрорайонах города пройдут игры, флешмобы и мастер-классы.

В 11:30 на Центральной площади начнется творческое выступление городских коллективов.

В 12 часов в большом зале Дворца культуры, искусства и досуга покажут праздничный концерт, посвященный Дню города.

Продолжится празднование дня рождения Геленджика открытием бюста народному артисту СССР Василию Лановому. Оно состоится на площади у Дворца культуры, искусства и досуга в 15 часов.

Вечерняя часть праздника стартует в 18 часов на площади Лермонтова. Там зрители смогут увидеть выступление творческих коллективов города. В Андреевском сквере начнется фестиваль славянской музыки.

В 19 часов жителей и гостей курорта приглашают на концерт молодежной группы «Посторонним В» на Ярмарочной площади. На Центральной площади можно послушать концерт «Спасибо за верность, потомки» АНО «Армия и культура» с участием народной артистки РСФСР Ирины Купченко.

В 20:30 на эту же сцену выйдет заслуженный артист России Виктор Сорокин, а в 21 час концертную программу продолжит молодежный состав Краснодарской филармонии.

В 22 часа над геленджикской бухтой прогремит салют. Его лучше всего смотреть с Центральной площади.

Программа праздника 28 августа

Второй день праздника начнется в 10 часов с поздравительной программы детских коллективов города, творческой программы «Литературный Геленджик» и концерта народных коллективов «Песня душу согревает».

В воскресенье пройдет несколько концертов, музыкально-поэтический марафон и мастер-классы по бачате.

Завершится череда праздничных мероприятий концертом группы «Реально крутые» на Центральной площади. Он состоится в 19:30.